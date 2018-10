Los tráficos del Puerto de Vigo crecen un 2,7% en julio, aunque descienden pesca fresca y contenedores

Publicado 07/09/2018 13:42:42 CET

VIGO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los tráficos del Puerto de Vigo han experimentado un crecimiento del 2,7 por ciento en el mes de julio (con respecto al mismo mes del año pasado), con un registro de más de 390.000 toneladas, y acumulan un crecimiento anual del 7,6 por ciento.

Así lo ha trasladado este viernes en rueda de prensa el presidente de la Autoridad Portuaria olívica, Enrique López Veiga, quien ha explicado que tanto las mercancías como los graneles han incrementado sus tráficos. Entre las mercancías que han experimentado mayor crecimiento están el granito bruto, los metales, aceite de pescado o papel.

También ha crecido en julio, un 10,55 por ciento, la pesca congelada, que acumula un incremento anual del 3,22 por ciento. Ello implicaría, según López Veiga, que "se está recuperando parte de lo se había ido" a otros puertos y sería resultado de que "la Comisión está actuando" sobre el funcionamiento de los PIF de otras terminales.

En la otra cara de la moneda destaca el descenso de tráfico de automóviles, un 10,5 por ciento menos en julio, y un descenso acumulado anual del 3 por ciento, vinculados con la situación inestable de los mercados para este sector.

Los tráficos de pesca fresca también retrocedieron un 3,1 por ciento en julio, lo que supone un descenso acumulado anual de casi del 8 por ciento. Asimismo, se ha registrado un descenso de algo más del 12 por ciento en el tráfico de contenedores, con bajadas tanto en 'roll on-roll off' (ro-ro), como en movimientos de grúa 'lift on lift off' (lo-lo).

Finalmente, en cuanto a resultados económicos, el presidente del Puerto ha explicado que, finalizado el primer semestre del año, el resultado de explotación del Puerto después de impuestos ha sido positivo y asciende a 1,06 millones de euros.