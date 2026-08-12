La 'vieja Pescanova' convoca su junta de accionistas el 24 de septiembre para aprobar las cuentas anuales

VIGO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 'vieja' Pescanova, actualmente una sociedad de cartera sin actividad productiva y accionista minoritaria del grupo Nueva Pescanova, ha convocado su junta general ordinaria de accionistas para el 24 de septiembre (segunda convocatoria) con el objetivo de aprobar sus cuentas anuales.

Según ha informado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), será a partir de las 11.00 horas en el auditorio multiusos de A Xunqueira, en Redondela (Pontevedra), el 23 de septiembre en primera convocatoria y el 24, en segunda.

En el orden del día se incluye la aprobación de las cuentas y la votación del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros, además del nombramiento de auditores de cuentas, entre otros aspectos.

Precisamente hace dos semanas la 'vieja Pescanova' presentó sus cuentas para el primer semestre de su año fiscal (de diciembre a mayo), cuando incrementó sus ingresos un 2,5%, hasta 163.000 euros, mientras que sus pérdidas se dispararon hasta los 70.000 euros, en comparación con los 38.000 euros que perdió en el mismo periodo de 2025.