Villaverde destaca la importancia de iniciativas como el 'Camiño Gastronómico do Mar' para impulsar el sector

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, participa en la presentación de la VII edición del 'Camiño Gastronómico do Mar', en Burela (Lugo) - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha participado este viernes en Burela en la presentación de la VII edición del 'Camiño Gastronómico do Mar', organiado por la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela (OPP-7) y la Asociación Amigos do Camiño do Mar.

Esta iniciativa se desarrollará entre octubre y noviembre, con siete etapas que vinculan senderismo, gastronomía y patrimonio cultural de 15 municipios de A Mariña de Lugo, Ortegal y Ferrolterra.

En su intervención, la conselleria ha recordado los distintos sectores que participan en el 'Camiño Gastronómico do Mar' y la relación entre la actividad pesquera y la restauración. Así, ha puesto en valor el trabajo de los profesionales de la pesca y de la cocina, que permiten que los productos lleguen a la mesa con la máxima calidad y frescura, "y con todo el sabor".

La principal novedad de esta edición es la incorporación directa de los restaurantes de las localidades participantes a la elaboración de las degustaciones que se ofrecerán al final de cada etapa. "El pescado sale de los barcos de nuestra flota, recala en la lonja de Burela, recorre nuestras tierras y nuestro patrimonio, y se saborea en nuestros pueblos marineros", ha señalado Villaverde.

Entre los productos protagonistas de esta iniciativa están la merluza de pincho y el bonito del norte, dos especies representativas de la flota de Burela. La organización del 'Camiño' dispone este año de una web específica para consultar las etapas y gestionar las inscripciones, así como de una credencial que los participantes pueden sellar a su paso por los municipios del itinerario.

El programa contempla siete etapas dominicales, con recorridos a pie entre 12 y 15 kilómetros y comenzará el 11 de octubre, con la ruta entre Ribadeo y Barreiros. Las siguientes son Foz-Burela, Cervo-Xove, Viveiro-O Vicedo, Mañón-Ortigueira y Cariño-Cedeira, hasta concluir el 22 de noviembre con el itinerario entre Valdoviño, Narón y Neda.

TURISMO MARINERO CON 'FILLOS DO MAR'

Por otra parte, la Cofradía de Pescadores de Sada (A Coruña) ha presentado este viernes 'Fillos do Mar', la primera experiencia de turismo marinero desarrollada en el ámbito del Golfo Ártabro. El acto incluyó una visita por las instalaciones portuarias y la lonja, la presentación de un libro sobre la historia de la pesca en la villa y una muestra gastronómica con capturas de la ría.

La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro de la Xunta,. Ángeles Vázquez Suárez, ha valorado que iniciativas como ésta permiten ver el mar "no como un decorado", sino como un espacio de trabajo, cultura, biodiversidad y comunidad, complementando la actividad pesquera y aportando valor añadido en el territorio.

También ha puesto en valor que 'Fillos do Mar' (con apoyo de la Xunta en el marco de las Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo, y como parte del proyecto de cooperación interterritorial 'Mar e Rías: Pesca & Turismo') convierte "la memoria, el conocimiento compartido y el patrimonio marinero en un recurso educativo y turístico".