La Xunta asegura que mejora la producción marisquera en la ría de Ferrol, pero las cofradías lo niegan

FERROL, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha asegurado que la producción marisquera de determinadas especies está mejorando "en este último año" en la ría de Ferrol, pero las cofradías niegan estas afirmaciones.

La titular de Mar ha participado en un encuentro con las cofradías celebrado en el mediodía de este miércoles en el edificio administrativo de la Xunta en Ferrol, en donde ha estado acompañada por la delegada del Gobierno gallego en Ferrol, Martina Aneiros, y por la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez.

Así, Quintana ha expuesto que "los últimos muestreos realizados en la zona revelan una mejoría en algunas de las especies de moluscos bivalvos presentes en los bancos". Garantiza que se van a "seguir haciendo los trabajos que sean necesarios para elevar la producción y consolidar los aumentos de ingresos registrados por el sector en los últimos años".

En esta línea, ha detallado que "la cantidad de almeja japonesa y babosa en As Pías es superior al de los últimos años, lo mismo que el berberecho", aunque esto no ocurre en el caso de la almeja fina.

INGRESOS

La conselleira do Mar ha detallado que la cifras de facturación por la venta de moluscos bivalvos en la ría de Ferrol "consiguieron en 2021 los 2,8 millones de euros, la cifra más alta de los últimos cuatro años y por encima del promedio de 2,6 millones de euros registrada desde 2009".

Quintana sostiene que la Xunta ejecuta desde 2019 distintas medidas para la mejora de los bancos marisqueros en base a criterios técnicos con un presupuesto de alrededor de 800.000 euros, con acciones como el seguimiento de las poblaciones de moluscos bivalvos de interés comercial, el control de las tallas.

A esto se une la remoción de sustrato en una superficie de más de 85.000 metros cuadrados para aumentar la biodiversidad de la zona o la adición de 40.000 metros cúbicos de áridos en más de 25.000 metros cuadrados del banco de As Pías, una medida propuesta por las propias cofradías de Ferrol y Barallobre, además de destacar "la retirada de estrellas de mar, una especie depredadora de los moluscos y una de las principales causas de mortalidad".

VISIÓN DE LAS COFRADÍAS

Por su parte, los patrones mayores de los pósitos presentes en este encuentro, Isabel Maroño, por la cofradía de Ferrol, y Jorge López por la de Barrallobre, Fene (A Coruña), han puesto en duda la mejora de la producción de la ría de Ferrol.

Así, Maroño ha indicado que "cada vez hay menos trabajadores en este sector, por la falta de marisco, y la productividad cada vez decae más". "Como ejemplo, cuando yo entré en la cofradía, hace ochos años, se subastaban de manera diaria 1.000 kilogramos de almeja babosa y ayer había ocho kilos".

En el caso del año 2021, Maroño se ha quejado de que: "En el año 2020 cerramos el banco de As Pías con una extracción de 4.000 kilogramos y en 2021 lo hicimos con 1.000 kilos por debajo, que nos expliquen dónde están la mejoría".

"Lo que están haciendo es ahogándonos poco a poco, que la gente se canse y se marche y el que tenga oportunidad de buscar otro trabajo que lo haga".

Por último, Maroño ha reconocido que: "Si que es cierto que la Conselleria está invirtiendo, pero no está dando frutos, algo hay que cambiar, yo no sé lo qué, pero esto no puede seguir así".

Por su parte, Jorge López ha manifestado que: "Antiguamente, en la ría trabajábamos diez meses al año entre 150 y 200 personas; desde el año 2018 trabajando 30, 20 y 10 personas, comenzando a trabajar 40 días, luego 30 y el año pasado fuimos 15". Y es que "el banco principal de la ría, el de As Pías, solo se está abriendo dos semanas al año", lo que motiva que "los socios se van".