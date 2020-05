La Xunta refuerza con grandes cadenas de distribución la campaña para favorecer el consumo de productos del mar

La conselleira do Medio Rural, Rosa Quintana, mantiene un encuentro con grandes cadenas de distribución.

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha mantenido este miércoles ua videoconferencia con representantes de las cadenas de distribución Froiz, Gadisa, Carrefour, Vegalsa-Eroski y El Corte Inglés, en el marco de su adhesión a la campaña de promoción de los productos pesqueros de Galicia, 'Merca produto fresco do mar. Estamos no mesmo barco'.

Ambas partes han analizado en la reunión los objetivos de esta iniciativa, que el Ejecutivo gallego refuerza con la colaboración de estos grupos y que, desde esta semana, está presente en sus puntos de venta gallegos con el fin de animar a la ciudadanía a consumir productos del mar e impulsar sus precios durante la crisis del coronavirus.

La iniciativa está presente en los puntos de venta de estas empresas distribuidoras a través de material repartido por la Consellería do Mar, que destina a los establecimientos un total de 7.000 carteles, 7.000 vinilos y 24.000 letreros promocionales para colocar en los lugares de compra de los productos del mar.

En estos materiales se anima a adquirir productos pesqueros que aportan, entre otros beneficios saludables, la vitamina D necesaria en la dieta. Además, se insta a apoyar con esta adquisición el "importante esfuerzo que están haciendo los profesionales del mar" en el escenario actual.

La titular de Mar ha destacado la implicación y la "plena colaboración" de los grupos de distribución que se han adherido a la iniciativa, que está abierta a todas aquellas cadenas distribuidoras, plazas de abastos y pescaderías que estén interesadas en participar.