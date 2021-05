La Xunta ve "chocante" que el Gobierno exija para el plan de marisqueo un informe que "jamás" se pidió antes

La conselleira do Mar en una visita al punto de control de marisqueo de la playa da Xunqueira, en Moaña (Pontevedra).

La conselleira do Mar en una visita al punto de control de marisqueo de la playa da Xunqueira, en Moaña (Pontevedra). - MVR

PONTEVEDRA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha manifestado que resulta "chocante e incomprensible" que el Gobierno español "se saque ahora de la manga" el requisito de exigir un informe de la Dirección General de la Costa y el Mar para la aprobación del plan gallego de explotación marisquera 2021-2023, requisito que, ha dicho, "jamás" había sido solicitado desde que estos planes entraron en vigor en los años 90.

Así lo ha trasladado la conselleira do Mar, Rosa Quintana, durante una visita al punto de control de marisqueo de la playa de A Xunqueira, en Moaña, donde ha trasladado la "perplejidad" de la Xunta ante el recurso contencioso-administrativo presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica contra el plan gallego por el supuesto "incumplimiento por parte de la Consellería do Mar de los trámites previstos en la legislación autonómica y estatal".

Según ha remarcado Quintana, el nuevo plan "sigue la línea" de los anteriores, "para los que no se requería ese informe y que en ningún caso fueron recurridos" por el Gobierno. En este sentido, ha recalcado que, al igual que los anteriores, este plan no otorga zonas de explotación marisquera, por lo que no es necesario el informe sobre la ocupación del dominio público marítimo-terrestre.

Ante todas estas cuestiones, ha aseverado que la Xunta "cumple estrictamente con la legislación y seguirá defendiendo los intereses del sector hasta el final", tras lo que ha lamentado "la falta de sensibilidad" del Ministerio con la cadena mar-industria, "al poner en tela de juicio décadas de historia de gestión de la actividad" con este recurso que "supone jugar con el futuro y poner en riesgo al sector".

Por otro lado, la conselleira ha recordado en el mismo acto que el Gobierno gallego puso a disposición de la industria un crédito inicial de 1,3 millones de euros a través de dos órdenes de ayudas, las cuales están en fase de resolución y sobre las que se está tramitando un incremento de crédito.