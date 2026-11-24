Archivo - Fotos Xunta / Mar / A Conselleira Do Mar, Marta Villaverde, Da Unha Rolda De Prensa Co Secretario Xeral De Anfaco Cytma, Roberto Alonso - Xunta de Galicia - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, tilda de "insuficiente" la propuesta del presidente del Consejo Europeo, António Costa, para el presupuesto comunitario de 2028-2034, que contempla unos 4.003 millones de euros para el fondo pesquero. Por su parte, la Xunta fija en 5.311 el "mínimo".

Así lo ha señalado la conselleira en declaraciones a los periodistas después del encuentro del grupo de trabajo de pesca de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas.

"Nos parece insuficiente. Ahora mismo, el fondo para 21-27 es 5.311 millones, para nosotros es lo mínimo. Defendíamos la propuesta del Parlamento Europeo de 7.000 millones. Nos parece una propuesta adecuada para todos los retos que hay", ha resaltado.

El encuentro de este martes ha servido para "acercar la voz de las regiones a la Comisión Europea" y para explicar cómo necesitan "que sea la pesca a 15 años, para que esta actividad pueda seguir siendo viable y sosteniendo a las comunidades marítimas".

Al respecto, ha advertido que "hace falta una revisión de la política pesquera común que permita eliminar instrumentos como la obligación de desembarque" y que se fije en "otros retos como la renovación generacional, la descarbonización..." "Cuestiones condicionadas por la reforma de la normativa que permitan mejorar y que no ahogue a armadores, pescadores ni acuicultores", ha enfatizado.

En cuanto a la financiación, ha opinado que "la cuantía que ahora mismo destina --Europa-- para una política específica de pesca es insuficiente" si se tiene en cuenta que forma parte de "la hoja de ruta a 15 años".