El Entroido de Cobres y la Festa do Mexillón e o Berberecho de Vilanova recogen su diploma de Interés Nacional

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Real de Madrid ha acogido este viernes el acto en el que se han entregado los diplomas que acreditan las nuevas Fiestas de Interés Turístico Nacional e Internacional, y entre ellas, como celebraciones de interés nacional, han estado el Entroido de Cobres, en Vilaboa (Pontevedra) y la Festa do Mexillón e o Berberecho de Vilanova de Arousa (Pontevedra).

Con esta distinción, el Ministerio de Industria y Turismo reconoce a aquellas celebraciones de "notable valor cultural, de probada y arraigada tradición popular y con un marcado atractivo turístico".

Además de estas dos fiestas gallegas, han sido reconocidas otras 9 celebraciones como Fiestas de Interés Nacional: la Carrera del Agua (Lanjarón, Granada), El Vítor (Horcajo de Santiago, Cuenca), el Festival de La Manzana (Villaviciosa, Asturias), la Fiesta de la Vendimia de Jumilla (Jumilla, Murcia), la Fiesta de San Roque de Calatayud (Calatayud, Zaragoza), las Fiestas del Ángel (Teruel), las Jornadas Calderonianas (Yepes, Toledo), la Fiesta del Pino (Teror, Las Palmas) y los Moros y Cristianos de Calpe (Calpe, Alicante).

También han recogido su diploma como Fiestas de Interés Internacional el Festival de la Exaltación del Botillo (Bembibre, León), las Bodas de Isabel de Segura (Teruel), los Moros y Cristianos de Elda (Elda, Alicante), la Ruta de la Pasión Calatrava (Comarca Campo de Calatrava, Ciudad Real) y la Semana Cervantina (Alcalá de Henares, Madrid).

Con estas nuevas incorporaciones, el listado de Fiestas de Interés Turístico asciende a 266, de las cuales 175 son de Interés Nacional y 91 de Interés Internacional.

En la ceremonia en Madrid, el ministro Jordi Hereu ha señalado la importancia del reconocimiento institucional de "la riqueza y la diversidad de las tradiciones culturales, gastronómicas o religiosas del país". Así, "se premia el salto de calidad" de los destinos turísticos, con especial repercusión en el turismo cultural y de interior, y se dota de un "valor inmaterial importantísimo" a la promoción internacional de España como potencia turística.

Se trata del tercer año consecutivo que el Ministerio de Industria y Turismo organiza un acto público para escenificar la concesión de estos diplomas de carácter turístico. En septiembre del año pasado, también coincidiendo con la Semana Mundial del Turismo, se concedieron en total 10 distinciones honoríficas, y en 2024 fueron 13 las fiestas galardonadas.

El acto de entrega de diplomas se ha producido con motivo de la celebración, este domingo, del Día Mundial del Turismo, que en este 2026 pone el poco en la importancia de la agenda digital y el desarrollo de la inteligencia artificial para rediseñar esta actividad.