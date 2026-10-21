Norwegian estrenará tres nuevas rutas desde Sevilla y Santiago hacia Noruega y Dinamarca el próximo verano

Archivo - Avión de Norwegian. - NORWEGIAN - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Norwegian ampliará su red en España de cara a la próxima temporada de verano de 2027 al anunciar tres nuevas rutas que conectarán Sevilla con Oslo (Noruega) y Copenhague (Dinamarca), y Santiago de Compostela con Copenhague, según un comunicado.

En concreto, la ciudad andaluza volará a Oslo los miércoles y sábados en dos periodos del verano: del 24 de marzo al 16 de junio y del 18 de agosto al 30 de octubre. Asimismo, el servicio con Copenhague será también los mismos días del 24 de marzo al 16 de junio y del 18 de agosto al 30 de octubre.

En el caso de Santiago, Norwegian conectará la ciudad gallega con la capital danesa del 19 de junio al 18 de agosto, mediante dos salidas semanales, los miércoles y los sábados.

En palabras de la directora de Comunicación de Norwegian, Catharina Solli, Escandinavia tiene "mucho que ofrecer" a los viajeros españoles durante los meses de verano: "temperaturas más suaves, hermosos paisajes naturales y ciudades llenas de vida".

Además, desde la aerolínea destacado la combinación de vida urbana y experiencias al aire libre que ofrece Oslo, mientras que de Copenhague ha remarcado su amplia lista de monumentos históricos, gastronomía de calidad, junto a un ambiente veraniego relajado y festivo.