El presidente de Hotusa critica la "legislación compulsiva y permanente" del sector turístico

El presidente del grupo hotelero Hotusa, el gallego Amancio López, ha criticado este lunes la "legislación compulsiva y permanente" en el sector turístico español, "uno de los grandes problemas para la competitividad".

En el X Foro de Innovación Turística Hotusa Explora celebrado en Madrid, al que también ha acudido el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, López ha cargado contra la "complejidad administrativa" en España. "Yo veo cómo llegan los fondos de inversión y compran activos, hoteles funcionando. Pocas veces se ponen a construir. Nadie quiere construir porque es una carrera de obstáculos impredecible", ha afirmado.

El presidente de Hotusa no ve "ninguna justificación" para que esta burocracia provoque que "uno no puede hacer absolutamente nada". "Yo no me puedo creer que esto sea un tema que no se pueda resolver", ha aseverado, para seguidamente censurar la "actividad, a veces compulsiva, de regular, de legislar, de intervenir, de inspeccionar".

Todo ello, ha añadido Amancio López, genera "también una cierta inseguridad jurídica" por los cambios de las "reglas fundamentales" en un momento en el que España y el mundo está en su "mejor momento en cifras del turismo"

"Y en esos momentos donde todos están haciendo enormes infraestructuras, pensemos el caso de los Emiratos o pensemos el caso de Arabia Saudí o de muchos otros, pues aquí podemos estar planteando si el turismo de verdad genera riqueza o no y si hay que ponerle impuestos y si hay que irles regulando más todavía", ha lamentado.