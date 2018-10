Bandas gallegas que tocan en O Son do Camiño celebran que un festival tan grande apoye a la escena local

Publicado 24/06/2018 12:53:02 CET

Bala aplaude que también haya presencia de mujeres y Novedades Carminha estrenará una canción: "siempre es una ocasión especial actuar en casa"

Bandas gallegas que tocan en O Son do Camiño, que se celebra del jueves 28 al sábado 30 en Santiago, celebran que un festival "tan grande", en el que actúan artistas como Franz Ferdinand, The Killers, Jamiroquai y Lenny Kravitz, apoye también a la escena local, con presencia de grupos de la comunidad.

En declaraciones a Europa Press, la cantante y guitarrista de Bala, Ánxela Baltar, aplaude también que los organizadores de este evento, que sirve para la promoción del próximo Xacobeo 2021, hayan apostado por la presencia de grupos con mujeres.

Por su parte, el líder de Novedades Carminha, Carlos Pereiro, alias 'Carlangas', avanza que estrenarán una canción en el Monte do Gozo. "Siempre es una ocasión especial tocar en casa", destaca, también en declaraciones a Europa Press.

La banda de noise rock Bala (mezclan otros estilos como el stoner, el punk y el metal), compuesta por Ánxela Baltar y Violeta Mosquera (a la batería), se subirá al escenario la tarde del primer día del festival, el jueves 28.

Acaban de llegar de Estados Unidos, donde tocaron en el parque nacional de Joshua Tree y en Los Ángeles (tres días) y pronto les espera la cita musical al aire libre de mayor magnitud de Latinoamérica: el Rock al Parque de Bogotá, en Colombia. Pero "tocar en casa siempre es un subidón", resalta Ánxela.

Habituada a girar por locales de Santiago, A Coruña y Pontevedra, el 50% de Bala valora la de O Son do Camiño como "una gran ocasión", puesto que estarán rodeadas de "muchas bandas amigas".

Por su parte, Carlangas, que junto al resto de integrantes de Novedades vive en Madrid desde hace mucho (unos 12 años), valora también la "oportunidad buenísima", por tocar "delante de tus amigos y tu familia... y 20.000 personas más". Será la tarde del sábado.

Su primera vez en el Monte do Gozo como artista fue en el Rock in Way (2011) y tiene recuerdos "buenísimos", puesto que Novedades Carminha solo contaba con un disco y fue cuando conocieron a su actual mánager y a la gente de su sello.

Como público, en este auditorio, uno de los más grandes de Galicia al aire libre, recuerda desde los Rolling Stones hasta los grupos de renombre que acudieron por el Xacobeo de 2004: Bob Dylan, Echo & The Bunnymen, Iggy & The Stooges... "Son conciertos que te marcan y crean afición", apunta.

TRABAJARÁN EN NUEVOS DISCOS DESPUÉS DEL VERANO

Tanto Bala como Novedades Carminha tienen la idea de meterse en el local con nuevos temas después del verano, ya que en los próximos meses se acumulan las fechas por multitud de festivales.

Ánxela resalta que Violeta y ella están "empezando, con cosillas", y por ahora lo que han ensayado es "rollo 'Lume' total". 'Lume' (de 2017) fue su segundo disco, tras 'Human Flesh' (2015), "que fue más un experimento". Así, la cantante y guitarrista de Bala augura que el nuevo álbum (que, si da tiempo, estará listo para 2019) irá "por la línea más cruda, más macarra y con muchos gritos".

Con "mucho avanzado", los miembros de Novedades Carminha desvelarán una canción en O Son do Camiño. Su intención fue descansar un poco este verano para poder centrarse en el nuevo elepé, pero al final su nombre, un habitual de los festivales, figura en hasta una quincena de carteles.

Ninguno de los dos cantantes se decanta por una opción, entre tocar en salas o en grandes eventos. "No hay que escoger, las salas son el formato clásico del rock y los festivales, las verbenas del siglo XXI", bromea el líder de Novedades.

DESAYUNO CON BLOODY MARY

Sobre el "buen momento" que vive el 'stoner', con festivales dedicados en exclusiva como el que se desarrolla en la localidad portuguesa de Moledo o el escenario 'Desert' del Resurrection Fest, Ánxela Baltar opina que "quizás aquí (por Europa) ahora está más de moda que nunca".

Ellas acaban de llegar de California, la cuna de este género musical, y traen anécdotas para aburrir. "Cuando vamos por ahí (el año pasado estuvieron en Japón y en Australia) no paran de pasar cosas. Es una anécdota constante", llama la atención.

Pero, si tuviera que quedarse con alguna, apunta al "honor" de pasar unos días con Brant Bjork (de Kyuss), que fue quién les recomendó tras verlas actuar en Australia en 2017. "Fuimos gracias a él, y fue una pasada poder estar en su casa, siendo alguien a quien admiramos tanto, desayunando 'bloody marys' a las 10 de la mañana", rememora.

QUEMANDO ETAPAS

Mientras, Carlos Pereiro explica que a Novedades les costó "muchísimo esfuerzo" poder vivir de la música, y tiene críticas para un sistema en el que "debería haber más facilidades".

Acerca de si para llegar a este punto tuvieron que sacrificar algo de su estilo musical (más punk al principio), responde que "cero". "A nivel artístico siempre hemos sido libres. Hacemos lo que nos da la gana. Nacimos cuando teníamos 19 años y éramos una banda de punk rock al uso. Ahora tenemos 29-30 y es normal que no queramos seguir haciendo lo mismo. Vamos quemando etapas", expone.

De este modo, reivindica hacer lo que les "pide el corazón" como única manera de ser "coherente con uno mismo". "Si siempre tiras del mismo hilo, llegará un momento en el que se te agote. Nosotros ahora tenemos una paleta de colores de la que elegir", resuelve.

OTROS GRUPOS GALLEGOS EN O SON

Otros grupos con acento gallego que estarán en O Son do Camiño son Triángulo de Amor Bizarro, Agoraphobia (el jueves), True Mountains, Malandrómeda, Furious Monkey House (el viernes) y Terbutalina, Eladio y los Seres Queridos y León Benavente (el sábado).

Entre los grandes nombres, también sobresale el de C. Tangana, estrella del 'trap' nacional; los suecos Mando Diao y el grupo de post rock instrumental formado en Madrid Toundra, que acaba de sacar su quinto álbum, 'Vortex'.