Armengol celebra la coordinació entre institucions per pal·liar la caiguda de Thomas Cook a Balears

Actualizado 5/10/2019 12:27:44 CET

Ressalta la visió "pionera" dels socialistes de l' arxipèlag balear i demana "suport actiu" davant les noves eleccions

PALMA DE MALLORCA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretària general dels socialistes de Balears i presidenta del Govern, Francina Armengol, ha celebrat la coordinació entre institucions per pal·liar la caiguda de Thomas Cook a Balears i ha explicat que a pesar que la societat de les Illes estigui subjecte a "situacions incertes" com un "Brexit dur" o "una situació delicada en el mercat alemany" la formació sempre lluitarà per "mitigar els possibles impactes" en favor de les persones.

Armengol ha destacat a més la visió "pionera" del seu partit a Balears i ha demanat "suport actiu" davant la nova convocatòria d'eleccions en un Consell Polític extraordinari del PSIB-PSOE celebrat aquest dissabte a la seu de la formació a Palma i a la que hi han assistit prop de 90 persones.