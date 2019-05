Company promet un xec escolar de 150 euros per fill i llibres de text i transport escolar gratis

Actualizado 22/5/2019 11:10:32 CET

Crearà una Conselleria de Família i Serveis Socials i planteja una rebaixa del 20% en les matrícules universitàries

PALMA DE MALLORCA, 22 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a la presidència del Govern, Biel Company, ha assegurat aquest dimecres que, si governa, aprovarà un xec escolar de 150 euros per fill per a compra de material i gratuïtat de llibres de text i transport escolar, entre altres mesures en matèria d'educació.

En un acte enfront de l'Institut Ramon Llull de Palma, Company també ha defensat la llibertat d'elecció de centre i s'ha compromès a crear una Conselleria de Família i Serveis Socials. En l'àmbit universitari, el PP proposa ajudes per a alumnes que vulguin cursar estudis superiors que no s'ofereixin a Balears i una rebaixa del 20 per cent en les matrícules universitàries en tots els cursos.