26M.- Podem anuncia augmentar el nombre d'infermeres de la comunitat si guanya les eleccions

Publicado 5/3/2019 13:50:23 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Març (EUROPA PRESS) -

Podem ha anunciat que augmentarà la ràtio d'infermeres a Balears si guanya les eleccions, concorde a les conclusions dels estudis del Sindicat d'Infermeria Satse, que situen Balears amb 5,5 infermers per cada mil habitants, molt per sota de la mitjana espanyola, amb 8,8, i per sota dels països nòrdics, on la ràtio és d'entre 11 i 16.

Segons ha informat l'entitat en un comunicat, el candidat de Podem al Govern, Juan Pedro Yllanes, ha destacat que "estem parlant de cures, i més concretament de les cures a sanitat, que no només inclou l'atenció primària o les urgències, i més en una societat tan envellida com la de Balears".

Per la seva banda, la infermera i número dos de la formació al Govern, Antonia Martín, ha explicat que en la seva formació "tenen clar que si governen volem augmentar aquest ràtio d'infermeres d'acord a l'estudi de Satse". A més, ha explicat que l'objectiu és "semblar-se cada vegada més als països nòrdics".

Des de la formació asseguren que apostar pel col·lectiu d'infermeria disminueix la morbimortalidad i millora la qualitat i esperança de vida de les persones.