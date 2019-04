28A.- Prohens assegura que als debats s'ha vist a un Pablo Casado president enfront de tres membres de l'oposició

Publicado 24/4/2019 16:29:52 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP balear al Congrés dels Diputats, Margalida Prohens, ha visitat aquest dimecres el municipi de Manacor, on ha assegurat que als dos debats televisius entre candidats que s'han celebrat aquesta setmana s'ha vist "a un Pablo Casado president del Govern, enfront de tres representants de l'oposició".

En declaracions als mitjans, Prohens ha assegurat que en ambdues ocasions, Casado s'ha mostrat, sòlid, moderat i amb un projecte clar per a Espanya" i, en aquest sentit, ha destacat "la revolució fiscal" que proposa el PP amb la qual, tal com va explicar aquest dimarts el líder de la formació, "es retornaran 16.000 milions d'euros a les butxaques dels ciutadans i suposarà una baixada de 700 euros a l'any en impostos per a totes les famílies, enfront de la proposta del PSOE, que és pujar-los 1.000 euros a l'any".

A més, la candidata 'popular' ha destacat que s'ha pogut "veure a un Pedro Sánchez afeblit, que a TVE es va protegir després d'Ábalos, i ahir a Atresmedia va ser Pablo Iglesias, líder de l'esquerra radical, qui va haver de sortir en el seu auxili per defensar les polítiques de les quals són còmplices".

Per Prohens, "els espectadors van poder veure a un Pablo Casado guanyador i un Pedro Sánchez que ha sortit noquejat dels dos debats als quals ha assistit forçat".

A més, la vicepresidenta del PP balear ha criticat que, "en la seva desesperació, Sánchez creués ahir una línia vermella llançant-li les víctimes de violència de gènere al seu adversari polític i utilitzant-les en un debat".

En aquest sentit, ha recordat que "el Pacte d'Estat contra la violència de gènere va ser impulsat pel Govern de Mariano Rajoy".

Pel seu costat, la candidata a l'Alcaldia de Manacor, Maria Antònia Sansó, ha agraït la visita de Prohens i ha destacat "l'ambient de canvi que respira en el municipi" i "les ganes que el PP torni a governar en les principals institucions".