28A.- Rivera suggereix que Joan Mesquida serà ministre de l'Interior al seu Govern si arriba a la Moncloa

Publicado 26/2/2019 13:51:22 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Febr. (EUROPA PRESS) -

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha suggerit aquest dimarts que si arriba a la Moncloa després de les eleccions generals del 28 d'abril, nomenarà ministre de l'Interior a l'exdirector general de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil Joan Mesquida, que concorre a les primàries de la formació taronja per encapçalar la llista al Congrés per Balears.

A l'acte de presentació de la candidatura, en el qual també ha estat la diputada de Ciutadans en el Parlament i senadora Lorena Roldán, Rivera ha expressat l'"honor" que suposa per a ell que Mesquida, que també va ser conseller autonòmic a Balears i secretari d'Estat de Turisme amb José Luis Rodríguez Zapatero, se sumeix al projecte de Cs després de deixar el PSOE el març de 2018.

"Ha defensat Espanya, ha lluitat contra ETA, ha estat per sobre de les sigles" i "primer ha estat espanyol i després del PSOE", per això "ara està amb Ciutadans, perquè no s'ha mogut del lloc on sempre va estar", ha manifestat el líder del partit.

Després de criticar la política de l'Executiu de Pedro Sánchez a Catalunya, Rivera ha afirmat que ell vol formar un Govern amb "els millors", sense importar "d'on vengin", sempre que mostrin "lleialtat a la Constitució", siguin "gent honrada", no corruptes", i defensin la llibertat i la igualtat de tots els espanyols.

"Us imagineu en un Govern a gent com Inés Arrimadas?", ha apuntat, assegurant que ella "no faria" el que ha fet l'actual vicepresidenta, Carmen Calvo, amb els partits independentistes catalans, que és muntar-los "una taula (de diàleg) amb un mediador".

Sobre Mesquida, ha defensat que "Espanya es mereix un ministre de l'Interior" com ell, que, segons ha dit, no acceptarà que es col·loquin símbols "partidistes" com llaços grocs en espais i edificis públics a Catalunya i que amenaçarà d'aplicar l'article 155 de la Constitució si la direcció dels Mossos d'Esquadra no respecta la Constitució.