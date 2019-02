Rivera diu que Armengol és "el màxim exponent del 'Sanchisme" perquè "també fa el que volen els nacionalistes"

Actualizado 26/2/2019 13:57:35 CET

Joan Mesquida és candidat de Cs a les primàries al Congrés per Balears amb l'objectiu de resoldre "les seves carències"

PALMA DE MALLORCA, 26 Febr. (EUROPA PRESS) -

El líder de Cs, Albert Rivera, ha dit aquest dimarts que la presidenta del Govern, Francina Armengol, és el "màxim exponent del 'Sanchisme", referint-se al Govern de Pedro Sánchez, perquè "fa el que volen nacionalistes, traint a una part del seu electorat" com també fa, al seu judici, el president de l'Executiu central, i, per aquest motiu, ha argumentat que la seva formació "també ha de créixer, a part de l'Estat, en Balears per tenir més pes" i poder canviar-ho.

Així s'ha expressat Rivera en un míting a Palma amb Joan Mesquida, secretari d'Estat i director general de la Guàrdia Civil i la Policia al Govern de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha estat presentat oficialment com a candidat de Cs a les primàries al Congrés per Balears amb l'objectiu de "corregir i resoldre" les carències que, segons ha apuntat Mesquida, "evidentment existeixen a les Illes" i, així mateix, de "treballar en un Govern per a l'Estat", en el qual Rivera ha afegit que "es mereixeria un Ministre d'Interior com ell".

Mesquida ha detallat que si arriba al Congrés, pot aportar l'experiència que ha adquirit durant "la seva trajectòria" i ha explicat el treball que va dur a terme al Govern de Zapatero, com, per exemple, el pla Renove de Turisme implicant a Balears, el cobriment de plantilles de Policia i la millora de les condicions en les casernes, entre d'altres. "Em fa una il·lusió estratosfèrica i em dedicaré en cos i ànima", ha afegit.

En aquest sentit, Rivera ha considerat que Cs "demostra molt" amb el fet d'"obrir-li les portes a Joan Mesquida" qui, per la seva banda, ha apuntat que va veure en Cs "a persones amb il·lusió i preparació del sector públic i privat" que, al seu judici, podrien liderar "un projecte transversal" que superés l'"amalgama de colors tradicional"

Així mateix, Rivera ha fet referència a la immersió lingüística a Balears i ha fet una comparació entre Catalunya i Balears, ja que als dos llocs està reconegut el català com a llengua cooficial, i ha sostingut que si arriba a presidir el Govern, es compromet a "desplegar pressupost i funcionaris per revisar que els llibres de text i els decrets lingüístics es compleixin" i "garantir que l'espanyol sigui també la llengua vehicular".

"Acabaré amb l'adoctrinament a qualsevol escola i que, a part de l'espanyol, els nostres fills també parlin anglès. L'educació és la principal arma de canvi de la transformació i per protegir la democràcia", ha asseverat Rivera, en aquest sentit.