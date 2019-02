Un 70% de los sanitarios de Baleares cree que existen más oportunidades laborales en el sector privado, según Adecco

Publicado 7/2/2019 13:51:18 CET

Només un 20% creu que el seu futur laboral està en la sanitat pública i un 10% creu que l'ideal seria la combinació de totes dues

PALMA DE MALLORCA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de set de cada deu professionals sanitaris de Balears creu que existeixen més oportunitats laborals en el sector privat que en el la sanitat pública, segons una enquesta del grup Adecco, en la qual s'han entrevistat a prop de 3.100 treballadors de la salut de 18 i 65 anys d'edat residents a Espanya.

Segons ha informat Modis Sciencie Life, de l'estudi s'extreu que de tots els enquestats "només" un 20 per cent creu que el futur laboral està en el sistema públic, mentre que un 10 per cent preveu que en el seu futur laboral "l'ideal seria la combinació de tots dos".

A més, nou de cada deu creu que l'ús de noves tecnologies en el diagnòstic dels pacients afectarà positivament, ja que millorarà el procés de diagnòstic i el tractament de malalties.

MEDICINA I FARMÀCIA, LES PROFESSIONS MÉS DEMANDADES

Preguntats sobre les sortides laborals de les diferents branques de la sanitat, el 30 per cent dels professionals balears enquestats assenyalen Medicina i Farmàcia com les carreres més sol·licitades en el mercat laboral en aquest àmbit.

En menor mesura, els professionals sanitaris assenyalen les titulacions d'Odontologia --dues de cada deu-- i Infermeria --un de cada deu-- com les més demandades per les empreses. En canvi, cap dels enquestats balears creu que Fisioteràpia i Podologia siguin les carreres amb majors sortides laborals.

Així mateix vuit de cada deu professionals sanitaris balears creu que el futur laboral del sector està relacionat amb l'ús de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC). A més de les TIC, se'ls ha preguntat per la Recerca i el Desenvolupament (I+D) i si es tracta d'una aposta de futur en el sector.

El 60 per cent dels enquestats balears està convençut que és un element fonamental per al desenvolupament del sector mentre que el 40 per cent, per contra, no creu que sigui "molt rellevant".

D'altra banda, cinc de cada deu i quatre de cada deu consideren que l'"experiència" i els "idiomes" respectivament, són els altres dos requisits fonamentals per a accedir a una ocupació en el sector, per sobre d'altres factors com el desenvolupament competencial.