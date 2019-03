Ábalos defensa que l'habitatge és "un dret bàsic" que els governs i l'Administració han de "materialitzar"

Publicado 28/3/2019 14:38:13 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Març (EUROPA PRESS) -

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha defensat que l'habitatge és "un dret bàsic recollit en la Constitució" i ha assegurat que, per la seva banda, els governs i administracions públiques haurien de "materialitzar aquest dret a través dels serveis jurídics".

Ábalos ha fet aquestes declaracions en la clausura de les Jornades d'Habitatge d'UGT celebrades a Palma, on també ha apuntat que "és una bona idea" plantejar aquest tipus de jornades "en una situació de tant soroll premeditat i interessat" on "es pretén no abordar els problemes d'Espanya".

"És d'agrair que hi hagi algú que s'esforci a introduir aquest tema tan important en l'agenda política perquè és necessari confrontar propostes sobre aquest tema i sobre molts altres", ha afegit.

Així, ha explicat que "hi ha molts temes per afrontar però també moltes urgències a les quals donar resposta" ja que, segons ha subratllat, quan va arribar al Govern el seu "principal impacte" va ser "descobrir que aquest país estava desatès, carent de govern".

Per això, ha assegurat que "Espanya va ser administrada però no governada" pel PP perquè "es van desatendre moltes demandes" i això va provocar que en arribar el PSOE a la Moncloa es rebessin "moltes demandes plantejades amb urgència que requerien una resposta immediata".

"A nosaltres se'ns ha criticat tenir una acció de Govern fonamentada en un instrument jurídic com és el Reial decret Llei. Quin un altre instrument quedava sinó obligar la Càmera a haver de debatre un Reial decret Llei si totes les altres iniciatives han estat obstruïdes sistemàticament?", ha conclòs.

"UN DRET DE LA GENT"

Per la seva banda, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha defensat aquest dijous que l'habitatge digne és "un dret de la gent" i "un deure de les institucions" i ha assenyalat que "no valen excuses perquè els polítics estan aquí per fer que les coses canviïn a millor".

També ha apuntat que aquest problema, que suposa "un dels majors desafiaments als quals s'enfronta la societat", ha d'afrontar-se "de forma col·lectiva amb la participació activa de totes les entitats econòmiques i socials i de totes les institucions".

Així mateix, la presidenta ha assenyalat que aquest tipus de conferències, que tenen "un marcat caràcter social", permeten treure a la llum "propostes i reflexions molt útils per abastar aquesta problemàtica comuna".

En aquesta línia, ha assegurat que a Balears "les metes compartides i el treball en equip" realitzat amb agents socials ha permès "millorar els serveis públics i ampliar els drets dels ciutadans", així com "augmentar les oportunitats en el servei d'ocupació", entre d'altres qüestions.

Armengol ha recordat que el Govern ha aconseguit "construir 800 habitatges de lloguer social, millorar les ajudes al lloguer per arribar a més gent" elevant la seva quantia "i incloent deduccions fiscals per comprar un primer habitatge".

"No obstant això a Espanya i a Balears hi ha un repte que ens obliga a actuar amb especial obstinació, com és el cas de l'accés a un habitatge digne i és un problema que afecta a una part important de la població", ha conclòs.