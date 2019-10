Acorden una pena de 25 anys per a l'home que va assassinar la seva ex, cremant-la viva, a Alcúdia al juny de 2016

Publicado 16/10/2019 14:02:45 CET

Les parts han modificat la pena pactada inicialment de 30 anys perquè han considerat un atenuant de dilacions indegudes Assassí confés: "Només vull dir a la família que ho sento molt i que jo sempre la tindré en els meus pensaments"

La Fiscalia i la resta de parts presents al judici per l'assassinat masclista que va tenir lloc a Alcúdia al juny 2016 han acordat finalment una pena de 25 anys per a l'assassí confés, que va cremar a la seva ex-parella i va posar en perill la vida del bebè de tots dos, que tenia 22 mesos quan van ocórrer els fets.

Segons ha explicat el Ministeri Fiscal en les seves conclusions definitives, s'ha modificat la pena pactada inicialment de 30 anys perquè han considerat un atenuant de dilacions indegudes ja que el judici es va suspendre per "motius de lentitud en l'acció de la justícia", des de novembre de 2018 a octubre de 2019. Malgrat això, la pena de compliment efectiva seguirà sent la mateixa que amb la pena acordada amb anterioritat, de 25 anys de presó.

Per la seva banda, el lletrat de l'acusació particular ha manifestat davant el Jurat de l'Audiència Provincial de Balears que aquest és el "viu exemple de la vaig matar perquè és meva" i que "no serà de ningú més i m'és igual". En l'exposició de les seves conclusions definitives, l'advocat també ha ressaltat el fet que el processat, Carlos Peña, va triar una manera "especialment dolorosa" perquè va actuar "amb odi, volent que aquesta persona patís".

El representant de la Comunitat autònoma --el Govern es persona com a acusació en tots els procediments de violència masclista-- ha retret l'actuació del processat que "ha justificat els seus fets culpabilitzant a la víctima".

Així, ha citat algunes de les frases de l'assassí confés a la seva declaració: "No podia imaginar que el meu fill creixés en mans d'un altre home" o "només volia marcar-la". L'advocat ha relacionat aquest tipus de frases amb el tractament que se li donaria "a un cap de bestiar, a un objecte de la seva propietat" una cosa, que segons ha dit, reflecteix "odi i masclisme".

A més, ha retret que Peña també hi hagi culpabilitzat a la seva ex-parella dient que els anticonceptius que prenia l'havien canviat "hormonalment".

Després de la intervenció de totes les parts, el processat ha fet ús del seu últim torn de paraula. "Només vull dir a la família que ho sento molt i que jo sempre la tindré en els meus pensaments", ha dit. D'aquesta manera, s'ha aixecat la sessió.

PATIMENT "MÀXIM"

Abans, en la sessió d'aquest mateix dimecres, ha declarat un metge forense que ha explicat que el patiment de la víctima va ser "màxim" i ha constatat que la víctima va morir com a conseqüència de les cremades que es van estendre per més del 80 per cent del seu cos. "És una de les situacions de major patiment que pot experimentar una persona", ha manifestat un altre forense.

Aquestes declaracions van en la línia de la dels perits que van declarar el dimarts que van explicar que "amb menys gasolina" hagués estat suficient per matar la víctima i que si aquesta no hagués escapat per la finestra amb el seu fill de 22 mesos, el nen també hagués mort, ja fora per inhalar fum o per les lesions provocades per les flames.

El judici es desenvolupa des d'aquest dilluns davant el Tribunal del Jurat de l'Audiència Provincial de Balears i aquest dimecres s'ha procedit a acabar amb la part testifical i s'han presentat les conclusions definitives. Aquest dijous s'elevarà l'objecte del veredicte al jurat que, presumiblement el mateix dijous, procedirà a emetre el seu veredicte.

Durant la jornada del dimarts van declarar diferents testimonis, entre ells personal del Servei d'Atenció Mèdica Urgent (SAMU) 061 que van atendre a la víctima, agents de la Policia Local i perits de la Guàrdia Civil que es van fer càrrec del cas.

Tant els tècnics del SAMU com un agent de la Policia Local van coincidir en el seu relat en la por i el dolor que la víctima estava experimentat, després de sobreviure a l'atac i escapar del seu domicili per posar fora de perill al seu fill.

En la primera jornada del judici, l'assassí confés, després d'admetre els fets, va dir que la seva intenció no era matar-la: "Només volia marcar-la, se'm va anar de les mans, jo no volia arribar a aquest extrem".

Segons l'acord al que s'ha arribat, Carlos Peña i la víctima portaven un temps amb una relació inestable. El 28 de juny de 2016, van mantenir una discussió i la dona li va dir que no volia continuar amb ell. Així, l'home es va marxar de la casa advertint-li que tornaria a matar-la. L'acusat va passar la nit fora i al matí següent, sobre les 7.30 hores, va tornar a la casa amb un litre de gasolina, decidit a acabar amb la vida de la dona.

Tal com ha acceptat, l'home sabia que el nen dormia amb la mare habitualment i es va aprofitar que, en ser molt primerenc, les víctimes encara no s'haurien despertat. No obstant això, per entrar a l'habitatge va haver de copejar fortament la porta perquè la dona l'havia tancat per dins amb un filferro la nit anterior. El soroll va alertar la dona, que va sortir de l'habitació i es va trobar amb l'acusat. En aquest moment, la va ruixar deliberadament amb gasolina al peu de la porta del dormitori i li va calar foc amb un encenedor.

VA TRIAR CREMAR-LA PERQUÈ SABIA QUE ERA UN MÈTODE DOLORÓS

L'home era conscient que d'aquesta manera deixava la dona sense possibilitat de defensar-se i augmentava "inhumanament" el seu dolor. En el judici va admetre que va triar aquest mètode perquè sabia que seria dolorós. També sabia que el foc es podria propagar ràpidament i aconseguir al menor, que estava dormint al dormitori.

Després de ser atacada, la dona va poder apagar el foc que l'embolicava i, després d'això, va agafar al menor i va saltar a l'exterior amb ell en braços, per la finestra de l'habitació. Va aconseguir escapar del lloc amb el nen i la gossa de la família conduint el seu cotxe fins a la casa de la seva mare. Va arribar greument afectada per les cremades, demanant auxili. "Mama, em moro, m'ha cremat, em moro de dolor", va dir a la seva mare.

CREMADES EN EL 80 PER CENT DEL COS

La dona va sofrir cremades en el 80 per cent del seu cos, amb cremades de segon grau profund en les cames que van forçar un trasllat urgent a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Després de múltiples intervencions, va acabar morint el 8 d'agost de 2016. Tenia 34 anys.

El fill de tots dos va sofrir cremades que van afectar a menys del 10 per cent del seu cos, així com contusions.

A més de la pena de 25 anys de presó, Carlos Peña haurà de pagar un total de 201.770. D'aquesta quantitat, 99.990 són per al seu fill; 44.000 euros per a cadascun dels pares de la seva ex-parella i 13.780 per a les propietàries de l'habitatge pels desperfectes en la mateixa provocats per l'incendi.