Actúa-Balears acusa els partits d'esquerres de "contribuir" a la desmobilització de l'electorat

Publicado 5/3/2019 14:04:05 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Març (EUROPA PRESS) -

El partit Actúa-Balears ha acusat als partits "que es diuen d'esquerres" de contribuir a la desmobilització de l'electorat i ha considerat que la "crisi de representativitat" política "no passa per felicitar-se", en relació al cas dels Contractes de MÉS.

En un comunicat difós aquest dimarts, el partit ha apuntat que, "amb independència de les resolucions judicials", els partits d'esquerres que "no assumeixen unes pràctiques netes i transparents contribueixen de manera decisiva a la desmobilització de l'electorat". A més, han subratllat que d'aquesta manera "es donen millors arguments a la dreta autoritària".

Finalment, el candidat d'Actúa al Parlament, Eduardo Sánchez, ha assenyalat que "esperava reaccions de regeneració per part de MÉS" i no retrets a la presidenta Armengol" i ha remarcat que el que s'ha dit "posa en relleu que els partits no canvien de mentalitat i la vella política segueix ensenyorida dels mateixos en favor de les xarxes de clienteles".