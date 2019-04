Actua retreu a Cort haver tancat les instal·lacions de Son Reus durant quatre dies

Publicado 16/4/2019 14:52:57 CET

El partit Actúa ha retret a l'Ajuntament de Palma el tancament de les instal·lacions de Son Reus durant quatre dies, ja que, segons han sostingut, "no es permet sortir de les seves gàbies als animals" i s'"incompleix" l'ordenança de l'ajuntament, segons ha detallat la formació en un comunicat.

El candidat d'Actúa a l'Ajuntament de Palma, Guillem Amengual, s'ha mostrat crític amb el consistori en considerar que els animals "es consideren una mercaderia en horari d'oficines".

"És una vergonya que no es permeti als voluntaris passejar als gossos durant quatre dies, ja demanem que es retirés la declaració simbòlica de Palma ciutat amiga dels animals perquè no reuneix uns mínims de protecció i benestar animal i aquest és un motiu més", ha expressat Amengual.

Des d'Actúa han alertat que "més de 10.000 signatures ciutadanes demanen la dimissió del director de Son Reus" per "mala praxi" amb els animals. A més, han recordat que han sol·licitat en "reiterades ocasions" esmenar les deficiències de les instal·lacions encara que, segons han defensat, "no s'han posat solucions per part de l'Ajuntament".