Acusat d'agressió sexual a la filla del seu ex: "No ho he fet, em podeu tallar la mà, però juro que no ho he fet"

Publicado 16/5/2019 14:29:16 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Un home acusat d'agressió sexual i abusos a la filla de 16 anys de la seva ex-parella a l'estiu de 2013 ha negat aquest dijous els fets davant l'Audiència Provincial de Balears. "No ho he fet, em podeu tallar la mà, però juro davant Déu que no ho he fet", ha assenyalat.

A la seva declaració, l'home ha assegurat que mai es va quedar tot sol amb la jove i que la denúncia respon una venjança per part de l'anterior parella de la qual era la seva núvia perquè li responsabilitzava de la ruptura de la relació. "Em van avisar que m'anaven a posar un parany mitjançant la seva filla", ha assegurat.

Pel seu costat, la jove --que en l'actualitat té 22 anys-- ha explicat que l'home es va ficar en nombroses ocasions a la seva habitació i que aquí la sotmetia a tocaments mentre dormia. Quan es despertava, avisava la seva germana i li demanava que s'apartés. Malgrat això, ha explicat que l'home arribava a tornar "fins a dues o tres vegades la mateixa nit".

Així mateix, ha indicat que un matí la va empènyer contra la paret i aquí la va penetrar vaginalment. "Van ser uns segons fins que em vaig poder escapar i em vaig anar a la cuina i vaig agafar un ganivet", ha dit. Després d'això, se'n va anar de casa i va acabar ingressant en un centre de menors.

La Fiscalia, pel seu costat, sosté que l'home accedia al seu dormitori i que la sotmetia a tocaments genitals i en el cul per sobre de la roba, arribant a masturbarse davant la menor.

A més, manté que al juliol de 2013 l'home va agfafar a la víctima per l'esquena, la va posar contra la paret i, mentre l'agarrava d'un braç, li va baixar els pantalons i la roba interior i la va penetrar vaginalment fins que ella va aconseguir fugir. Per aquests fets, li demana 16 anys de presó.

La mare de la víctima ha explicat que al moment dels fets, quan la nena es va marxar de casa el seu ex li va dir que es va enfadar amb ella, amb un fet relacionat pel sopar, però no sap que va passar.

Posteriorment a la seva marxa, però abans de la denúncia, ha explicat que un dels seus fills homes li va explicar que "tocava" i una altra de les seves filles li va relatar que l'home li havia donat petons a la boca. "Al principi, vaig pensar que eren jocs, que era per afecte, jo no pensava res dolent", ha asseverat. Cal destacar que el seu testimoniatge ha estat confús, ha caigut en diverses contradiccions i el tribunal li ha cridat l'atenció per això.