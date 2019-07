Antonia Jover i Lucía Muñoz formaran part de la Comissió de Turisme del Congrés

Publicado 30/7/2019 16:48:56 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Les diputades d'Unides Podem per Balears al Congrés, Antònia Jover i Lucía Muñoz, formaran part de la Comissió d'Indústria, Comerç i Turisme que quedarà constituïda aquest dimarts a la Cambra baixa, ha informat Unides Podem en una nota de premsa.

En aquest sentit, Jover ha explicat que "no cal dir la importància que té per a les Illes aquesta Comissió" per impulsar un "nou model productiu diversificat i un model turístic de qualitat, sostenible i inclusiu".

Per la seva banda, Muñoz ha dit que "fa falta escoltar més a les organitzacions ecologistes, moviments ciutadans i organitzacions de treballadors als qui cal agrair el seu esforç per assenyalar els problemes derivats del turisme de masses".

"No podem continuar planificant per augmentar la capacitat de rebre turistes sinó per equilibrar-la a la mesura dels nostres recursos limitats. Hem d'avançar cap al canvi del model turístic per evitar danys mediambientals i garantir els drets de la ciutadania i les persones treballadores, fent que els beneficis que es generen des del sector es reverteixin al territori i no es quedin en mans d'uns pocs", ha afegit Muñoz.

Lucía Muñoz, a més, formarà part de la Comissió de Polítiques integrals de discapacitat, la Comissió de Cooperació internacional pel desenvolupament, dues comissions que, al seu judici, "requereixen un enorme treball i un increment pressupostari substancial posat que les polítiques que es desenvolupin en aquestes matèries aniran dirigides persones en situació de vulnerabilitat".

D'altra banda, Jover estarà present en la Comissió de Cultura i Esports i ha asseverat que lluitarà perquè aquesta comissió "possibiliti el desenvolupament cultural i garanteixi que tant l'accés a la cultura com l'esport estiguin a l'abast de tots". "Un poble culte és un poble lliure", ha considerat.

Jover també ha sol·licitat l'assistència a la comissió de Foment com adscrita. "Les Illes sofreixen injustament des de fa anys la falta de finançament, tant dels governs del PP com dels del PSOE i això es fa patent en les infraestructures que sofrim. El meu compromís ferm de treballar per Balears i per la resta del país", ha conclòs.