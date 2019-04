Anul·len l'adjudicació del tren turístic de Can Picafort per no tenir en compte diversos criteris mediambientals

Publicado 24/4/2019 17:40:03 CET

L'empresa guanyadora va presentar una oferta amb trens que utilitzen biodièsel, sense que Mallorca tingui una estació per a aquest combustible

PALMA DE MALLORCA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Palma ha anul·lat l'adjudicació del mini-tren turístic de Can Picafort acordada el maig de 2015 per no tenir en compte, entre altres motius, diversos criteris ambientals com que els trens de la companyia adjudicatària generaven un major impacte en el mitjà o que usaven biodièsel, encara que Mallorca no disposi d'una estació per a aquest tipus de combustible.

La sentència --emesa aquest mes d'abril de 2019-- considera que el contracte d'adjudicació compta amb "molts criteris" sense especificar i manca de "valoracions comparatives" sobre les dues ofertes presentades, una cosa que, segons el criteri de la Sala, genera "preferències que no es troben motivades".

D'aquesta manera, el jutjat estima la demanda interposada per Contenidors Muro S.L., companyia representada Rosa María Roldán, enfront de l'Ajuntament de Santa Margalida i declara l'acord plenari "disconforme a dret" pel que queda anul·lat. Contra la sentència hi podria haver un recurs d'apel·lació.

Respecte a l'impacte mediambiental, es valora expressament que els vehicles de les diferents empreses compleixen la normativa europea però "resulta estrany" que "s'admeti un combustible la provisió comercial del qual no es va acreditar a l'Illa de Mallorca". Segons detallen, això va haver d'haver-se valorat pels informants al seu moment, en tant, encara que no consti com a criteri exprés, "resultaria poc conforme a les finalitats del concurs licitar una activitat que no podria realitzar-se o que, almenys, no s'explica com es realitzaria".

Així mateix, s'indica que es dóna una "major puntuació" a l'adjudicatària per tenir 200 cavalls els seus trens en comptes dels 158 de l'empresa recurrent. Malgrat això, assenyalen que la potència dels trens és "irrellevant" quan és un transport turístic.

En aquest punt, es fa referència també al fet que no es té en compte l'impacte mediambiental", doncs l'oferta de la recurrent, amb menor potència i ocupació del gas (GLP), causa "un menor impacte que els de major potència i amb biodièsel que empra l'adjudicatària, sense que existeixi, tal com remarquen, estació de biodièsel a Mallorca.

En general, la sentència analitza les puntuacions atorgades, tan per característiques dels trens, tant estètiques com a tècniques --apartat on es fa referència als criteris mediambientals--, així com a les instal·lacions ofertes, entre unes altres, i compara els punts donats a l'adjudicatària i a la recurrent. Mitjançant aquesta comparació, conclou que l'Ajuntament no realitza una comparativa que determini la diferent valoració entre ambdues. D'aquesta manera, en faltar la motivació, s'ha anul·lat l'adjudicació.