Armengol assegura que el Govern "està ultimant el REB" i afirma que "els carrers no són una amenaça"

Publicado 2/2/2019 15:39:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha assegurat aquest dissabte que el Règim Especial de Balears (REB) és "una qüestió d'Estat" i ha avançat que el Govern central està "ultimant el seu treball" per aprovar la mesura i ha afirmat que "no es planteja que els carrers siguin una amenaça", en referència a les declaracions del president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, en les quals li retreia a la presidenta "quedar-se de braços creuats" amb el REB, tal com va avançar Diario de Mallorca.

En declaracions als mitjans durant la presentació de la segona Conferència Política del Partit Socialista de Balears (PSIB) a la Fundació Pilar i Joan Miró, Armengol ha remarcat que "tots anem en la mateixa línia de reivindicació dels interessos de Balears" i ha reiterat que "el treball està fet", a més d'afegir que el Govern "ha treballat conjuntament amb totes les institucions" per plantejar les propostes del REB al Govern central.

Preguntada per si les possibles manifestacions anunciades per Ensenyat a favor del REB suposaven una amenaça, la presidenta de l'Executiu autonòmic ha reiterat que la mesura "és una qüestió d'Estat".

A més, ha apuntat que els carrers "són reivindicacions del conjunt de la ciutadania" a més d'insistir que "el Govern ha treballat" pel REB i que "en aquests moments el Govern d'Espanya està treballant per poder aprovar el REB el més ràpid possible".

CONFERÈNCIA POLÍTICA DEL PSIB

D'altra banda, en referència a la Conferència Política del PSIB d'aquest dissabte en la Fundació Pilar i Joan Miró, Armengol ha afirmat que la seva formació "comença la campanya amb força per posar les institucions al servei de la gent".

Així, la també secretària general del PSIB ha remarcat que els socialistes "volen un programa electoral amb la ciutadania, mitjançant una Conferència Política plural, oberta i participada". "Les Balears són especials, cada illa té unes necessitats diferents i els Consells insulars són les institucions que estan més prop de la realitat insular", ha postil·lat Armengol.

En un acte dirigit per l'expresident de Balears i actual senador pel PSIB, Francesc Antich, en la Conferència Política dels socialistes s'han presentat les quatre candidatures del PSIB als Consells Insulars: la candidata socialista al Consell de Mallorca, Catalina Cladera; la candidata al Consell de Menorca, Susana Mora; el candidat al Consell d'Eivissa, Vicent Torres; i la candidata al Consell de Formentera, Ana Juan.