Armengol assegura que la sortida de Bauzá del PP "és un míssil" a la formació a Balears i a tota Espanya

Publicado 24/1/2019 10:50:45 CET

"No sé on acabarà Bauzá, però el líder de Vox va estar al seu govern"

PALMA DE MALLORCA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha considerat aquest dijous que la sortida de l'expresident de la Comunitat, José Ramón Bauzá, del PP és "un míssil que llança" a aquesta formació "a Balears i a tota Espanya".

A una entrevista a 'Los Desayunos de TVE1' recollida per Europa Press, Armengol ha dit que això demostra la situació de la dreta espanyola que "s'està recol·locant amb el sorgiment d'altres formacions polítiques". D'aquesta manera, ha dit que no sap "on acabarà" Bauzá però ha assenyalat que el líder de Vox a Balears va estar "al seu govern".

INVERSIONS A BALEARS

Al marge d'aquestes qüestions, Armengol ha remarcat que "defensarà Balears", i en concret, que es trobi dins de la mitjana d'inversió territorialitzada als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), "governi qui governi a Espanya".

La líder de l'Executiu autonòmic ha dit que encara que el projecte de PGE "és un pressupost necessari i és el més social de la història" és cert que és "insuficient", ja que a la inversió directa prevista és de 152,03 milions d'euros, un 11,7 per cent menys que la pressupostada l'any anterior.

Respecte al conflicte de taxistes a Barcelona en relació al sector dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC), Armengol ha dit que en Balears la situació s'ha solucionat des del "diàleg" i garantint les condicions laborals, pel que la situació no "és comparable".