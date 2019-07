Armengol i Cladera acorden desenvolupar la nova Llei de Consells

Publicado 12/7/2019 15:01:26 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La líder de l'Executiu balear, Francina Armengol, i la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, han acordat aquest divendres desenvolupar, a partir de setembre, la nova Llei de Consells Insulars amb l'objectiu de dotar a aquestes institucions de més competències.

Així ho ha indicat Armengol després de rebre en audiència a Cladera en el Consolat, en declaracions a la premsa, en les quals ha indicat que aquest serà un dels primers "reptes" de la legislatura. A més, ha assenyalat que ambdues institucions compten amb una "gran afinitat política" i treballaran conjuntament per "ratificar" el seu compromís per solucionar els problemes dels mallorquins, especialment a les àrees de mobilitat, habitatge i transició energètica com els tres grans focus de treball.