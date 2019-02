Armengol defensa que la diferència entre Rajoy i Sánchez és que el primer "divideix" i el segon "uneix"

Publicado 19/2/2019 12:25:44 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha defensat que la diferència entre l'expresident de l'Executiu central Mariano Rajoy i l'actual president, Pedro Sánchez, és que el primer "divideix, destrueix i crispa", mentre que el segon "uneix, construeix i dialoga".

"En lloc de menysprear a Balears, Sánchez mira per les Illes i pels ciutadans d'aquesta terra perquè nosaltres no mirem cap a un altre costat quan tenim problemes, sinó que defensem els interessos dels ciutadans governi qui governi a Espanya", ha explicat en el ple d'aquest dimarts.

Armengol ha fet aquestes declaracions en resposta a la pregunta del líder del PP a Balears, Biel Company, sobre si considera que està sent positiu per a Balears el Govern de Pedro Sánchez.

Així mateix, la presidenta ha insistit que "el vergonyós" és "tenir una sentència ferma per corrupció", i no ser triat president mitjançant moció de censura, com defensen els 'populars', ja que, al seu judici, la moció de censura "dóna dignitat a la democràcia i això és molt important en política".