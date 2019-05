Armengol, sobre la defunció de Rubalcaba: "Ens deixa un referent del qual he tingut la sort d'aprendre"

Publicado 10/5/2019 16:53:06 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern i secretària general del PSIB, Francina Armengol, ha mostrat aquest divendres la seva "immensa tristesa" per la defunció de l'exvicepresident del Govern, Alfredo Pérez Rubalcaba.

"Immensa tristesa. Ens deixa Alfredo Pérez Rubalcaba. Un amic, un referent del qual he tingut la sort d'aprendre. La seva trajectòria política és un exemple per la seva enorme capacitat de diàleg i perseverança. Sense la seva figura no s'entendria l'Espanya moderna i democràtica actual. DEP", ha expressat la líder de l'Executiu balear en el seu compte de Twitter.

El PSIB ha mostrat també el seu dolor i tristesa per la defunció de l'històric referent socialista. Els socialistes de Balears han volgut traslladar el seu condol, afecte i respecte a la família i amics de Rubalcaba i com a mostra de respecte i afecte cap al socialista han cancel·lat tots els actes de campanya d'aquest divendres i dissabte.