Armengol demana evitar tota "crispació possible" i convida a la "reflexió serena i al seny"

Publicado 16/10/2019 15:08:45 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha demanat aquest dimecres, en relació a la situació a Catalunya, que s'eviti "tota crispació possible" i ha convidat a la gent "a la reflexió serena i al seny" que, tal com ha dit, "és absolutament necessari".

En declaracions als mitjans de comunicació, la líder socialista s'ha remès a alguna cosa que ja ha dit en "diferents ocasions", que és una qüestió que li sembla "molt òbvia": "Els problemes polítics han de resoldre's des de la política".

D'aquesta manera, considera que "el més encertat" és fer "una crida a la responsabilitat, al 'seny' i mantenir la calma".

Respecte a la posició dels seus socis de Govern, MÉS per Mallorca, que han criticat la "equidistància" tant del PSIB com de Podem, també al Govern, en relació a la sentència del procés, Armengol ha dit que no li correspon valorar la decisió dels diferents grups polítics, ja que cadascun té la seva posició. "La posició de MÉS per Mallorca l'ha d'explicar MÉS per Mallorca", ha dit.

Després de la sentència del procés, s'han produït una sèrie de disturbis que han deixat com balanç, fins a la matinada d'aquest dimecres, a 72 agents ferits i 51 manifestants detinguts, segons el Govern.

La sentència del procés condemna a 13 anys de presó al líder d'ERC i ex-vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras. Entre altres penes, també es condemna a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, que al moment dels fets eren respectivament els líders de l'ANC i Omniun Cultural a nou anys de presó. L'ex-vicepresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha estat condemnada a 11 anys i mitjà.