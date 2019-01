Armengol diu que ha fet tot el treball necessari "i més" pel REB i "a qui li toca tramitar-ho" és al Govern

Publicado 30/1/2019 14:39:47 CET

L'acord aconseguit amb Moncloa "segueix en els mateixos termes" i Armengol confia que "s'aprovi independentment del que succeeixi amb els PGE"

PALMA DE MALLORCA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha declarat aquest dimecres que el seu Executiu ha fet tota la feina necessària "i més" per tenir un nou Règim Especial per a Balears (REB), i que "ara a qui li toca aprovar-ho i tramitar-ho és al Govern d'Espanya". "Esperem que ho facin de forma imminent", ha apuntat.

Així s'ha expressat Armengol en resposta a una pregunta dels mitjans durant una roda de premsa amb motiu de les Jornades Parlamentàries del PSIB.

Segons la secretària general dels socialistes de Balears, l'acord aconseguit "segueix en els mateixos termes" que després de la seva visita a la Moncloa, que contenia una part fiscal, una part de mesures en transport i una altra sobre inversions.

"Els grans acords polítics són aquests", ha dit, explicant que el text final "encara s'està redactant" per part del Govern i recordant que encara que Balears hagi "plantejat els seus documents", "és una llei estatal".

"Estem en la tramitació de com s'aprova, però això depèn ara ja del Govern d'Espanya", ha insistit.

"INDEPENDENTMENT" DEL QUE OCORRI AMB ELS PGE

A més, Armengol ha expressat la seva confiança en què el REB "s'aprovi independentment del que succeeixi amb els Pressupostos Generals de l'Estat".

Fent esment a mesures relacionades amb les pensions i la Llei de Dependència, la secretària general socialista ha considerat que l'aprovació dels PGE "interessa molt a la ciutadania espanyola", o que "almenys" superi les esmenes a la totalitat "i es pugui tramitar i millorar".

Armengol també ha recordat que en diverses ocasions ha "demanat públicament un esforç per negociar" els PGE i creu que a Balears han demostrat "que des del diàleg es poden aprovar cada any els pressupostos".

INSPECCIÓ DE LLOGUERS TURÍSTICS

D'altra banda, Armengol ha respost una pregunta sobre una denúncia de la Policia Local de Palma sobre lloguer vacacional irregular, arxivada perquè els inspectors no van poder contactar amb els habitatges, segons ha publicat 'Cadena Ser'.

Armengol ha rebutjat valorar aquest cas en concret però ha apuntat que a Balears "hi ha moltíssims casos que s'inspeccionen per part de l'Administració". A més, s'ha mostrat "segura" que els funcionaris públics de les Illes "compleixen des del rigor i les eines que tenen", encara que ha lamentat que "no sempre es pot arribar a tots els casos".

La secretària general del PSIB ha destacat l'augment en inspecció aquesta legislatura, assenyalant que a la passada "hi havia una llei que prohibia" els lloguers turístics a plurifamiliares "però no passava res perquè no s'inspeccionaria".