Armengol remarca el "consens" en les mesures per Thomas Cook i diu que està reclamant els 20 milions de l'IVA

Jaume Font diu que "és vergonyós" que a MÉS li "sàpiga greu" que es donin tres milions de la 'ecotaxa' però no que es donin dels PGE

PALMA DE MALLORCA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha remarcat el "consens" aconseguit amb les mesures per pal·liar la crisi generada per la fallida del touroperador Thomas Cook i, a més de les iniciatives ja aprovades tant a nivell autonòmic com a estatal, ha dit que l'Executiu autonòmic està "lluitant" davant Madrid per la devolució dels 20 milions de l'IVA que les empreses hoteleres no ingressaran per les factures impagades.

Armengol s'ha expressat així davant una pregunta formulada pels portaveu del PI i del PP, Jaume Font i Biel Company, respectivament. "Davant una situació com la caiguda de Thomas Cook, cal lluitar per fer millor la vida de la ciutadania", ha assegurat per després dir que ho tenen "molt clar", cal "garantir la viabilitat de la gent i les empreses: així es va fer amb Cemex, Formatgeria Menorquina i així ha estat amb Thomas Cook".

Pel seu costat, el portaveu del PI, Jaume Font ha dit que "és vergonyós" que a MÉS per Mallorca li "sàpiga greu" que es doni als hotelers "tres milions de la 'ecotaxa' però no que es donin d'un altre costat" perquè, "ja siguin diners de l'Impost Turístic Sostenible (ITS) o dels Pressupostos, són diners dels ciutadans de Balears".

Així li ha dit a Armengol que té uns socis de "Govern que la poden "desestabilitzar a qualsevol moment". "Amb les coses serioses no es pot jugar", ha asseverat per després afegir que creu que "MÉS acabarà fora del Govern".

Per la seva banda, el líder del PP ha censurat la "prepotència" d'Armengol i ha qüestionat la seva capacitat de diàleg. "No la practica ni amb els seus socis de Govern", ha dit en relació a les crítiques de MÉS per Mallorca a la mesura plantejada inicialment de donar els diners de l'ITS als hotelers. Finalment, es crearà una línia directa fins a tres milions d'euros.

A més, ha demanat que es batalli pels "20 milions de l'IVA", li ha ofert ajuda per gestionar la situació i ha criticat que no es reunís amb els grups polítics per tractar les mesures a aplicar perquè, tal com ha dit, "tothom veia el fiasco de la 'ecotaxa'" menys ella "i Negueruela".