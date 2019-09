Armengol, sobre la victòria de Nadal: "frega el cim del tennis per ser el més gran de tots els temps"

Publicado 9/9/2019 10:22:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 Set. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, s'ha pronunciat aquest dilluns sobre la victòria del tennista mallorquí Rafael Nadal, qui ha conquistat aquest diumenge de matinada el títol de l'US Open, el quart pel seu palmarès, i ha declarat que "quan a la màgia i al talent sumes valors com l'esforç i la perseverança passen coses com aquesta: que fregues el cim del tennis per ser el més gran de tots els temps".

Així ho ha indicat la líder de l'Executiu balear al seu compte de Twitter, on ha considerat que l'esportista mallorquí ha conquistat el seu quart US Open i el 19è Gran Slam "després de cinc hores d'èpica batalla".