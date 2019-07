Augmenta un 1,6% la demanda elèctrica a Mallorca al juny

Publicado 2/7/2019 13:16:20 CET

La demanda elèctrica a Mallorca en el mes de juny ha estat d'un total de 396.883 megavat-hora (MWh), la qual cosa representa un 1,6 per cent més respecte el mateix període de l'any anterior, segons les dades proporcionades aquest dimarts per Endesa.

Quant a la resta de les Illes, s'ha produït una situació inversa, ja que a Menorca la demanda ha disminuït un 0,1 per cent i, així mateix, a Eivissa i Formentera ha baixat en un 1,1 per cent.

En el conjunt de l'arxipèlag, el consum energètic del mes de juny ha estat de 2.762.072 MWh, una disminució del 0,4 per cent comparat amb la primera meitat de 2018.

Per illes, Mallorca ha acumulat un consum elèctric de 2.112.671 -un descens del 0,6 cent-; Menorca, 219.995 MWh -un 0,4 per cent superior-; i a Eivissa i Formentera, 429.405 MWh, un valor que suposa un increment del 0,1 per cent.

Les puntes màximes de potència elèctrica del passat mes de juny van correspondre al 28 de juny a Balears, Mallorca i Menorca i al 29 de juny a Eivissa i Formentera.