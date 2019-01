Avís groc per forts vents i taronja per fort onatge per aquest dimecres a Balears

Actualizado 22/1/2019 17:56:39 CET

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 39 províncies, sobretot les de l'extrem nord i de l'est, inclosa la de Balears, tindran aquest dimecres risc (groc), risc important (taronja) o risc extrem (vermell) per precipitacions, nevada, vent, fenòmens costaners o per onatge, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). En concret, Balears estarà en avís groc per forts vents i en avís taronja per fort onatge.

Així, el risc extrem es deu a les nevades que podran afectar aquest dimecres a Lleida i Navarra, que podran sumar 40 centímetres d'espessor de neu nova. No obstant això, el risc serà important per nevades a Astúries, Cantàbria, León, Burgos, Palencia, La Rioja, Navarra, Àlaba, Guipúscoa, Osca i Zaragoza. Mentre l'avís serà groc a Madrid, Segòvia, Soria, Zamora, Teruel, Guadajalara, Biscaia, Barcelona, Girona i Tarragona.

A més, tindran risc per precipitacions abundants a Astúries, Cantàbria, León, Burgos, Palencia, Navarra i Guipúscoa i també estan avisats per risc d'allaus a les províncies pirinenques d'Osca i Lleida.

Pel que fa al risc per forts vents, l'avís taronja s'ha emès per a les províncies d'Osca, Girona, Lleida, Barcelona, Castelló, València, Alacant, Múrcia, Albacete, Melilla i Madrid, on bufaran ratxes de més de 100 quilòmetres per hora. Per la seva banda, tindran avís groc les províncies d'Astúries, Cantàbria, País Basc, La Rioja, Navarra, Barcelona, León, Burgos, Palencia, Soria, Segòvia, Àvila, Salamanca, Conca, Guadalajara, Teruel, Zaragoza, Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, Almeria, Granada, Jaén i Màlaga.

D'altra banda, el risc important per fort onatge afectarà a gairebé tot el litoral. En concret, totes les províncies costaneres del nord-oest i nord de la Península, des de Pontevedra a Guipúscoa, tindran avís taronja per fort onatge. També tindran avís taronja Girona, les illes de l'arxipèlag balear, la ciutat autònoma de Melilla, Almeria i Granada. De la mateixa manera, encara que amb avís groc (risc) estaran el part de la costa de Girona, de Tarragona, part de Castelló i d'Almeria.

L'Aemet ha pronosticat que aquest dimecres es produiran precipitacions que seran localment fortes i o persistents en el Cantàbric, Alt Ebre i Pirineus i s'esperen nevades importants en àmplies zones de la meitat nord de la Península. També bufarà el vent fort en bona part de la Península, Balears, Ceuta, i Melilla, amb ratxes molt fortes en zones de muntanya i de litoral.

En concret, ha indicat que a la meitat nord de la Península i en Balears els cels estaran coberts, amb amb precipitacions que seran localment fortes o persistents a l'àrea cantàbrica, a l'alt Ebre i Pirineus i seran menys probables en el litoral nord-est.

De la mateixa manera, però amb menor probabilitat i intensitat aquestes precipitacions també poden afectar a altres zones de l'est de Castella-la Manxa i serres d'Andalusia oriental. A Canàries, per la seva banda no es descarta la probabilitat d'alguna pluja feble en el nord l'arxipèlag i es preveuen cels poc nuvolosos o amb intervals de núvols en la resta del país.

En general, la cota de neu se situarà de 1.100 a 1.300 metres en el quadrant nord-oest, encara que durant el dia pujarà. En el nord-est, no obstant això, baixarà fins als 200 a 700 metres mentre que en la resta de la Península i de Balears, començarà a nevar a partir de 800 a 1.100 metres però estendrà a pujar en general en la Península.

Les temperatures també pujaran en bona part de la Península i Balears, mentre que a Canàries s'esperen pocs canvis. Les gelades nocturnes es mantindran a les zones de muntanya i les més intenses seran a Pirineus.

Finalment, el vent bufarà de component nord i oest i serà fort o amb intervals de fort en la Península, Balears, Ceuta i Melilla. L'Aemet espera ratxes molt fortes a Balears i a zones de muntanya i de litoral.