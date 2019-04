Balboa: "L'Estat no pot seguir finançant la LGTBIfobia"

Publicado 17/4/2019 13:41:52 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat de 'Veus Progressistes' al Congrés, Guillem Balboa, ha considerat aquest dilluns que "l'Estat no pot seguir finançant la LGTBIfobia" i, en aquest sentit, ha proposat eliminar la inversió pública a la Conferència Episcopal "mentre no rectifiquin els cursos per guarir l'homosexualitat".

"És inadmissible que la Conferència Episcopal, que es finança amb els diners públics que rep de l'Estat, empari activitats que fomentin l'odi i la discriminació cap a les persones en funció de la seva orientació sexual, com feia un centre de la diòcesi d'Alcalá d'Henares que pretenia curar l'homosexualitat", ha argumentat Balboa.

En aquesta mateixa línia, el membre de la candidatura al Congrés, Marcos Augusto, ha criticat que "la justificació de la Conferència Episcopal sobre aquests cursos és aberrant i retrògrada". "A les persones LGTBI ja se'ns ha tractat de malaltes en el passat, la malaltia seria, en tot cas, l'homofòbia", ha afegit.

D'altra banda, des de 'Veus Progressistes' han proposat crear una Llei LGTBI estatal "semblada a la balear" per establir "un mínim de protecció dels drets del col·lectiu en tot l'Estat" i, així mateix, Balboa ha retret que "els governs del PP o PSOE no hagin considerat prioritari fer-la, tal com demanaven les associacions".