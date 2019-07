Baleària comença a operar l'Abel Matutes' que des d'ara utilitza gas natural liquat

Publicado 4/7/2019 17:52:46 CET

EIVISSA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La naviliera Baleària ha començat a operar amb el seu tercer buc propulsat a gas natural liquat, l''Abel Matutes', que ha estat sotmès a un canvi de motors en els últims mesos.

El buc, segons ha informat la companyia, cobreix la línia València-Eivissa-Palma i a finals de mes s'incorporarà a la ruta Huelva-Canàries, on actualment ja navega un altre ferri remotoritzat a gas de la companyia.

Els motors principals del ferri 'Abel Matutes' s'han substituït per dos motors duals que li permeten navegar tant amb gas natural com amb fuel.

En els treballs, que han durat 5 mesos, s'han instal·lat dos tancs de 178 metres cúbics cadascun que li permetran tenir una autonomia d'unes 1.000 milles.

Això li permetrà navegar amb aquesta energia que redueix fins a un 35 per cent les emissions de CO2, un 85 per cent les de Nox i el 100 per cent del sofre i partícules, la qual cosa té un efecte "immediat" en la millora de la qualitat de l'aire i la reducció de l'efecte hivernacle.

A més, d'altra banda, també es redueix la contaminació acústica. El buc ha realitzat les proves de mar amb resultats satisfactoris.

Per a l'any 2021 la naviliera disposarà de nou bucs propulsats per aquesta energia neta. Sis d'aquests seran remotoritzats i tres de nova construcció.