Balears acudeix a la fira de creuers Seatrade Cruise Global a Miami per promocionar la seva oferta

Publicado 8/4/2019 14:28:58 CET

Més d'un milió de cruceristes van recalar en els ports espanyols en els dos primers mesos, un 5,7% més

PALMA DE MALLORCA/MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Els ports espanyols, entre ells de Balears, estaran presents en el stand 'Ports of Spain' en la fira Seatrade Cruise Global, la major fira de creuers del món, que se celebra a Miami (els Estats Units) entre el 8 i l'11 d'abril, sota la marca 'Blue Carpet' una imatge amb la qual les autoritats portuàries cerquen consolidar i incrementar la seva presència en l'exterior i batre nous rècords després de rebre el passat any 10,17 milions de cruceristes, un 5,7% més.

El president de Ports de l'Estat, Salvador de la Encina, ha assenyalat que en els dos primers mesos de l'any s'han comptabilitzat més d'un milió de passatgers, un 5,7% més que en el mateix període de l'any passat.

En l'edició de 2019 de la Seatrade Cruise Global el stand de Ports of Spain acollirà els ports de Balears, la Corunya, Alacant, Almeria, Badia d'Algesires, Badia de Cadis, Barcelona, Bilbao, Cartagena, Castelló, Ceuta, Huelva, Melilla, Màlaga, Motril, Santander, Sevilla, Tarragona, València i Vigo, i Turespaña a través de la seva Oficina de Turisme a Miami.

A més, s'integren les empreses BC Tours, Bergé, Marmedsa Cruise, Pérez i Cia. i Quirón Salut. Els ports de Las Palmas i Santa Cruz de Tenerife també estaran presents un any més sota el paraigua de l'associació Cruises Atlantic Islands.

Els ports espanyols cerquen en aquesta fira posicionar la imatge global d'Espanya i la seva indústria, amb la idea de transmetre als turistes que ens visiten a través algun port espanyol, que una 'Catifa Blava' es desplega des dels nostres ports cap a l'interior d'Espanya, dels seus pobles i ciutats.

SIS ANYS DE CREIXEMENT ININTERROMPUT

El sector porta sis anys de creixement ininterromput des de 2012, any en el qual es van comptabilitzar 7,5 milions de passatgers. En els últims 25 anys, el volum de passatgers s'ha multiplicat per vint des dels 480.000 visitants el 1991.

Amb aquestes dades alguns dels ports espanyols com a Balears o Barcelona se situen líders en les classificacions europees. A més, converteixen Espanya com el segon país més visitat del continent europeu, tan sols superat per Itàlia.

Els ports de la façana Mediterrània (Balears, Alacant, Almeria, Barcelona, Cartagena, Castelló, Ceuta, Màlaga, Melilla, Motril, Tarragona i València) van concentrar el gruix dels cruceristes 6,8 milions de passatgers (67,7%), és la zona que més ha crescut (+11,35%) i on se situen els ports més importants del país, Barcelona amb més de 3 milions de cruceristes, i les Illes Balears amb 2,4 milions.

Els ports de la façana Atlàntica-Cantàbric, exclosos els de la Illes Canàries que mereixen tractament diferenciat, (la Corunya, Avilés, Badia d'Algesires, Badia de Cadis, Bilbao, Ferrol, Gijón, Huelva, Marín i Ria de Pontevedra, Pasaia, Santander, Sevilla, Vigo i Vilagarcía) van rebre 939.190 cruceristes la qual cosa representa el 9,2% del total nacional, i van experimentar un creixement del 5,75%. Van destacar els ports de la Corunya, Vigo i Badia de Cadis.

Els ports de les Illes Canàries, gestionats per les Autoritats Portuàries de Las Palmas i Tenerife, afavorits per la seva ubicació geogràfica i una climatologia que sorteja l'estacionalidad del sector, van atreure 2,3 milions de crucerista, un 6,5% més que l'any anterior, i suposen el 23,1% del total nacional.

Segons les últimes dades aportades per l'Associació Internacional de Línies de Creuers (CLIA), la contribució directa d'aquest sector a l'economia espanyola va aconseguir els 1.481 milions d'euros en 2017, un 12% més que l'any 2015, donant ocupació directa a 31.233 persones.