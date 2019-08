Balears, la CCAA que més puja el preu de l'habitatge enfront de l'any passat

Publicado 1/8/2019 15:04:15 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Ag. (EUROPA PRESS) -

Balears és la Comunitat Autònoma que més puja el preu de l'habitatge enfront de l'any passat, que ha registrat un increment del 17,7 per cent, segons un informe de pisos.com.

En concret, l'habitatge a Balears, el juliol de 2019, va tenir un preu mitjà de 3.053 euros per metre quadrat, un 0,65 per cent menys que al juny. A més, Palma (19,44%) va ser la capital de província que més va pujar d'un any a un altre, registrant un preu mitjà de 3.017 euros per metre quadrat.

En l'àmbit provincial, Balears va ser la segona més cara i Palma és la cinquena capital més cara d'Espanya, si bé registra un descens mensual del -2,88 per cent.

D'un any a un altre, Palma (19,44%) va ser la capital de província que més va pujar del país. Amb 3.017 euros per metre quadrat el juliol de 2019, Palma va ser la cinquena capital de província més cara, en un llistat liderat per Donostia-Sant Sebastià (4.582 €/m2).