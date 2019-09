Balears, la comunitat amb menor taxa d'absentisme laboral, segons Randstad

Publicado 18/9/2019 12:26:12 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

L'absentisme laboral a Balears se situa en el 4%, un punt menys que la mitjana a Espanya (5,2%), i creix un 0,14% pel que fa a el trimestre anterior, sent la comunitat autònoma amb menor taxa d'absentisme, segons un estudi de Randstad Research amb dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Segons Randstad Research, l'absentisme laboral a Balears no a causa d'incapacitats temporals, és a dir, el no justificat, va tenir en la regió una taxa de el 1,1%, augmentant un 0,01% durant el primer trimestre de 2019.

L'informe destaca, a més, que prop de 22.000 persones a Balears no acudeixen al seu lloc de treball de mitjana cada dia. Exactament són 21.922 professionals, dels quals el 29,1% (6.369) ho van fer malgrat no estar de baixa, mentre que el 70,9% (15.553) es van absentar per una incapacitat temporal.

País Basc (7,1%), Astúries (6,2%) i Galícia (5,8) han estat les regions on majors taxes d'absentisme es van registrar durant el primer trimestre de 2019, seguides de Castella i Lleó (5,7%), Navarra, Canàries (ambdues amb 5,5%), Catalunya, Aragó (ambdues amb 5,3%), Cantàbria i la Regió de Múrcia (5,2%), totes elles per sobre del conjunt nacional.

En relació a l'absentisme laboral sense justificar, va ser major a País Basc (2,2%), Astúries (1,9%), Castella i Lleó, Aragó (ambdues amb 1,7%) i Catalunya (1,5%). Amb una taxa d'absentisme de el 1,4% es troben Galícia, Extremadura, La Rioja i Comunitat Valenciana, mentre que Navarra va obtenir un 1,3%. Els segueixen, amb un 1,2% la Comunitat de Madrid, la Regió de Múrcia, Canàries i Andalusia. Tanquen la llista Castella-la Manxa, Cantàbria i Balears amb un 1,1%.

En tota Espanya es van perdre més de 450 milions d'hores treballades en el trimestre, que suposa una taxa del 5,2%, un 0,3% més pel que fa a els tres últims mesos de 2018. L'absentisme no justificat es va situar en l'1,4%, un 0,03% menys pel que fa a el període anterior. A més, 1.047.368 espanyols no van acudir a treballar de mitjana cada dia, el 26,4% (276.968) de manera injustificada i el 73,6% restant (770.041), amb baixa.

En relació a sectors, serveis és on es registra un major absentisme en tot el país amb una taxa del 5,4%, molt prop de l'industrial, amb un 5,2% de les hores pactades. El sector de la construcció és on menys absentisme es produeix, un 3,3%, 1,9 punts percentuals per sota de la mitjana.