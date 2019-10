Balears ha recuperat 5.000 seients "en els últims dies" dels 33.000 que es van perdre per la fallida de Thomas Cook

Publicado 16/10/2019 15:03:39 CET

La devaluació de la lliura és la conseqüència "més perillosa" del 'Brexit' per al turisme britànic

PALMA DE MALLORCA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Balears ha recuperat, "en els últims dies", 5.000 seients de les 33.000 places aèries que es van perdre per la fallida de Thomas Cook, segons ha informat el conseller de Turespaña a Londres, Javier Piñanes, durant la XV Jornada de Mercats Emissors de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM).

En declaracions als mitjans, Piñanes ha precisat que la majoria d'aquestes 5.000 places aèries corresponen a Mallorca, i que la recuperació de seients ha tingut lloc "en els últims cinc o sis dies".

Així, Piñanes ha avançat que aquesta recuperació anirà "succeint en les properes setmanes", ja que noves companyies "entraran i aprofitaran aquestes places que han quedat buides al mercat". "Encara que l'hivern pugui començar amb xifres negatives, conclourà més o menys com l'any passat, segurament", ha indicat.

Durant la taula rodona dels consellers de Turespaña, Piñanes sí ha considerat "preocupant" que abans de la caiguda del Touroperador es plantejava un increment de la capacitat de seients de 1.000 places, una pujada escassa per a una destinació com Mallorca, des del seu punt de vista.

El conseller de Turespaña a Londres ha apuntat que el turisme britànic es troba aquest any amb "el mateix problema" que l'anterior, que és el 'Brexit', amb "l'afegit" de la fallida de Thomas Cook. Amb tot, considera que hi haurà una "recuperació del turisme britànic" perquè el 'Brexit' "funciona a estirades" i "la demanda en moments determinats es contreu però després es dispara".

LA DEVALUACIÓ DE LA LLIURA, LA CONSEQÜÈNCIA MÉS PERILLOSA

En aquest escenari, Piñanes ha assenyalat que és "molt ràpid" per formular un diagnòstic sense conèixer el desenllaç del 'Brexit', atès que si hi ha acord serà "una bona notícia perquè tranquil·litzarà al mercat".

El principal risc per al turisme no seran qüestions com els vols, els visats o la targeta sanitària europea, assumptes que "estan ben coberts", sinó que la conseqüència "més directa i perillosa" és la devaluació de la lliura.

Si la moneda perd molt valor, el turista britànic tindrà menys capacitat adquisitiva, la qual cosa pot comportar una tendència a viatjar menys, que escurci distàncies, que canviï destinacions o que fins i tot que es quedi al seu país, ha avisat el conseller de Turespaña.

EL MERCAT ALEMANY ES CONTREU PER L'OBERTURA DEL MEDITERRANI ORIENTAL

Per la seva banda, el conseller de Turespaña a Berlín, Arturo Ortiz, ha avisat d'una contracció al mercat alemany, "no per Thomas Cook sinó ja vinguda des de l'any passat per l'obertura del mediterrani oriental" i el reposicionamient de les seves destinacions.

Amb tot, ha apuntat que malgrat la pèrdua de visitants alemanys, el nivell de despesa està en nivells propers als de 2016, "que va ser un any molt bo".

En declaracions a la premsa, Ortiz ha descartat que l'impacte de la fallida de Thomas Cook sobre el mercat alemany "sigui molt gran" i ha recordat que la continuació dels vols de Condor ha minimitzat les conseqüències. En relació a una possible recessió en l'economia germana, ha raonat que podria no afectar als col·lectius que més viatgen, i ha ressaltat que precisament Balears no és una destinació pel qual els clients es decideixin únicament pel preu.

MERCAT D'EUA

Paral·lelament, el conseller de Turespaña a Nova York, José Manuel de Juan, ha explicat que, si l'any passat van visitar Balears prop de 68.000 nord-americans, el 2019 han visitat les Illes ja 69.000 fins a agost, per la qual cosa l'any tancarà amb un augment que, no obstant això, no substituirà els turistes que deixin de venir des d'Alemanya o el Regne Unit, ha avisat.

De Juan ha recordat que el 2020 hi haurà eleccions a EUA, i les dades disponibles assenyalen que els nord-americans viatgen menys en any electoral. Igualment, ha apuntat que les noves generacions americanes viatgen més a l'exterior, mentre que els majors de 40 solen fer viatges domèstics.

Per la seva banda, el conseller de Turespaña a Moscou, Antonio de la Morena, entre altres dades, ha definit el perfil del turista rus com un viatger de classe mitjana, amb titulació superior, que viatja en família i que és amant del luxe, de la música i especialment del teatre.

En relació al conseller de Turespaña a Copenhaguen, Raúl Castro, ha avisat que en el cas dels mercats escandinaus hi ha hagut un repunt del segment sol i platja de destinacions competidors, si bé era un fenomen esperat; i ha assenyalat que el turista escandinau "agraeix especialment" la barreja del sol i platja amb activitats culturals.