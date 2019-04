Balears, la tercera comunitat menys visitada per residents espanyols en 2018

Publicado 4/4/2019 10:08:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Balears, amb un 1,8 per cent del total, ha estat la tercera comunitat autònoma menys visitada per residents espanyols durant l'any 2018, segons les dades de l'Enquesta de Turisme de Residents (ETR/Familitur) publicada aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

D'aquesta manera, es van fer 3,5 milions de viatges a Balears, del total de 197,3 milions que es van fer en tot el territori estatal. Aquests viatges van suposar 16,5 milions de pernoctacions.

La despesa total realitzada a Balears va ser de 1.237,6 milions d'euros, mentre que la despesa mitjana per persona va ascendir a 349 euros i el diari a 75 euros. Aquests suposen les despeses més altes de tot l'Estat.

D'altra banda, els viatges realitzats per residents a Balears suposen el 1,8 per cent del total, amb 3,4 milions de desplaçaments i 15,7 milions de pernoctacions.

En aquest sentit, la despesa total va ser de 1.144,4 milions d'euros, la despesa mitjana per persona de 330 euros i la despesa mig diària de 73 euros, sent la despesa mitja més alt a nivell estatal.

Així mateix, els menys viatgers en el quart trimestre de l'any passat, xifres també recollides en aquesta última enquesta de l'INE, van ser els residents a Balears (704 viatges per cada 1.000 habitants), Andalusia (730) i Regió de Múrcia (738).

DADES GENERALS

A nivell general, els residents a Espanya van realitzar 197,3 milions de viatges en 2018, un 1,9% més que en 2017, i van gastar gairebé 47.082 milions d'euros, xifra un 6,4% superior a la de l'any anterior. El 90,2% dels viatges que van realitzar els espanyols l'any passat va tenir com a destinació principal Espanya, enfront del 9,8% de desplaçaments a l'estranger.

Els viatges amb destinació interna van acumular el 81% de les pernoctacions i el 65,8% de la despesa total, amb una despesa mitjana de 48 euros. Per contra, els viatges a l'estranger van suposar el 19% de les pernoctacions i el 34,2% de la despesa total, amb una despesa mitja diària de 106 euros.

En conjunt, les pernoctacions corresponents als viatges realitzats pels espanyols en 2018 van aconseguir els 801,6 milions, xifra similar a la de 2017.

Els principals motius per a viatjar van ser l'oci (51%), amb una despesa acumulada del 60% del total, i les visites a familiars i amics (35,6%). La despesa mitja diària per viatges d'oci va ser de 64 euros i la mitjana més elevada va ser la dels viatges de negocis (116 euros).

Al quart trimestre de 2018, els residents a Espanya van realitzar 40,2 milions de viatges, la qual cosa suposa un augment del 0,5% respecte al mateix període de 2017, amb una despesa de 9.028 milions d'euros, un 5% més. El 89,6% dels viatges en aquest període va tenir com a destinació principal el territori nacional, un 0,9% en taxa anual. Per part seva, els viatges a l'estranger, que representen el 10,4% del total, van augmentar un 14,4%.

L'ALLOTJAMENT NO DE MERCAT, EL MÉS UTILITZAT

En el 62,1% dels viatges, els residents van optar per allotjament no de mercat. Aquests van acumular el 60,7% de les pernoctacions i van tenir una despesa mitja diària de 30 euros, mentre que la despesa mitja dels turistes que es van allotjar en un hotel va ser de 134 euros.

En els viatges interns, la despesa en bars i restaurants va representar el major percentatge de la despesa total (26,8%), seguit de l'allotjament (24,5%) i en transport (22,9%). Pel que fa als viatges a l'estranger, la partida amb més pes va ser el transport (29,2%), seguit de la despesa d'allotjament (20,3%) i en parc turístic (18,8%).

Per trimestres, la despesa mitja diària més alta es va registrar en el segon i quart trimestre per als viatges interns (57 euros) i en el segon en els viatges a l'estranger (132 euros). Per contra, les despeses mitjanes més baixes es van donar en el tercer trimestre (40 euros en els viatges interns i 90 euros en els realitzats a l'estranger).

ANDALUSIA, CATALUNYA, COMUNITAT VALENCIANA, PRINCIPALS DESTINACIONS

Andalusia (16,6%), Catalunya (12,8%) i la Comunitat Valenciana (9,9%) van ser les principals destinacions dels viatgers, mentre que La Rioja (0,8%), Navarra (1,3%) i Balears (1,8%) van ocupar els últims llocs.

Les despeses mitjanes diàries més altes es van donar en viatges a Balears (75 euros), Comunitat de Madrid (74) i Canàries (68). Per part seva, els valors mitjans més baixos van tenir lloc a Castella-la Manxa (35 euros), Castella i Lleó i Extremadura (37).

Els residents en la Comunitat de Madrid van ser els que més viatges van realitzar, amb el 18,1% del total, seguits dels residents a Catalunya (17%) i a Andalusia (15,3%). Les despeses mitjanes més altes van ser per als residents de Balears (73 euros), Canàries (68) i Catalunya (66), mentre que els més baixos es van donar entre els residents d'Extremadura (50 euros), Regió de Múrcia (52) i la Comunitat Valenciana (53).