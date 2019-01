La balena encallada en Cala Millor haurà quedat totalment retirada aquest dimarts al migdia

Publicado 28/1/2019 16:46:07 CET

Les mostres científiques serviran per determinar les causes de la mort

PALMA DE MALLORCA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La balena encallada a Cala Millor haurà quedat totalment retirada de l'arena de la platja aquest dimarts al migdia, després que el Servei d'Emergències 112 de Balears determinés que pel volum i pes de l'animal s'instal·lés un operatiu 'in situ' perquè els tècnics puguin fer la necròpsia i també preparar l'animal perquè la maquinària pugui retirar les restes.

Així ho ha previst la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca i ha informat, mitjançant un comunicat, que es procedirà, en primer lloc, a una tasca "més científica", que consisteix a obrir la cavitat celómica de l'animal per extreure els òrgans i agafar les mostres que serviran per estudiar i determinar les causes de la mort.

En aquest sentit, la resta serà dipositada en un abocador controlat d'empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram (Emaya) i, així mateix, s'ha explicat que la part de l'esquelet posterior i la musculatura que no es pugui retirar serà enterrada amb calç, "perquè probablement seran aprofitats amb finalitats museístiques o d'investigació", ha detallat el gerent del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de Balears (Cofib), Lluís Parpal.

A les tasques participen tècnics i especialistes de Palma Aquarium, la Universitat de Barcelona (UB), el CREM i Cofib, a més, a l'operatiu donen suport la Guàrdia Civil, agents de Medi ambient, Policia Local, el Servei d'Emergències i Serveis Municipals de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.