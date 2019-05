Bauzá: "Defensaré els interessos de Balears i d'Espanya a Europa"

Actualizado 27/5/2019 10:18:19 CET

"L'amenaça per a Europa són els populistes i els independentistes"

PALMA DE MALLORCA, 27 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Ciudadanos al Parlament Europeu, José Ramón Bauzá, ha assenyalat aquest dilluns que quan ocupi el seu escó defensarà "els interessos de Balears i d'Espanya des d'Europa".

En una entrevista concedida 'Al Dia IB3' que ha estat recollida per Europa Press, Bauzá ha manifestat també que "l'amenaça" per a Europa són "els populistes i independentistes". "Ningú pot estar en l'eurocambra i riure's de les lleis", ha remarcat.

D'altra banda, ha dit que se sent "molt bé acollit dins de la formació taronja. "Ara acabo una campanya en la qual he recorregut més de 12.400 quilòmetres en la qual he conegut a gent extraordinària", ha assenyalat sobre este tema.