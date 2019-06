Bel Busquets assegura que MÉS no donarà "un xec en blanc" al PSIB a l'hora de negociar pactes

Publicado 1/6/2019 16:29:57 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Juny (EUROPA PRESS) -

La portaveu de la formació MÉS per Mallorca, Bel Busquets, ha assegurat que la seva formació no donarà un "xec en blanc" al PSIB-PSOE a l'hora de negociar els pactes per formar govern a Balears.

"Per negociar un pacte de progrés, MÉS és imprescindible" ha dit Busquets en unes declaracions recollides per IB3, on ha afegit que la seva formació ja "havia anunciat que apostaria per un govern de progrés encara que sense cap xec en blanc".

"La nostra intenció és formar un govern on MÉS se senti còmode i on hi hagi una representativitat" dels resultats de les passades eleccions del 26 de maig, ha explicat Busquets.

En els passats comicis autonòmics, el PSIB-PSOE va obtenir 19 diputats, el PP 16, Unides Podem sis, Ciudadanos cinc, MÉS per Mallorca quatre, MÉS per Menorca dos, Vox i El PI, tres cadascun; i Gent per Formentera, un, del total dels 59 escons de l'hemicicle balear.