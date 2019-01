Bons Aires tindrà el centre de salut d'atenció primària més gran de Balears, amb un cost de 10,4 milions

Publicado 25/1/2019 18:25:00 CET

La presidenta del Govern, Francina Armengol, i la consellera de Salut, Patricia Gómez, han presentat aquest divendres en roda de premsa el projecte arquitectònic per albergar el nou centre de salut Bons Aires, que es convertirà el centre de salut d'atenció primària més gran de Balears i costarà al voltant de 10,4 milions d'euros.

El projecte es durà a terme per set tècnics coordinats per l'arquitecte Carlos Ferran, i inclou la construcció i reforma d'altres edificis, entre els que hi haurà un Servei d'Atenció d'Urgències i un taller de jardineria.