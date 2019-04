El buc de rescat humanitari 'Aita Mari' rep l'autorització de Capitania de Palma per salpar rumb a Grècia

Publicado 16/4/2019 15:12:51 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El buc de rescat humanitari 'Aita Mari' de l'ONG Salvament Marítim Humanitari ha rebut aquest dimarts el despatx per part de la Capitania de Palma i ha reprès la ruta rumb a Grècia per portar material humanitari a les illes de Chios i de Lesvos amb dos dies de retard sobre el pla traçat.

L''Aita Mari' s'ha mantingut des d'aquest dilluns a la tarda a aquest dimarts migdia a unes tres milles nàutiques la badia de Palma ja que, per "raons de seguretat", no ha pogut atracar en el port degut a la presència del portaavions nord-americà 'Abraham Lincoln' en el port palmesà.

Des del Fons Mallorquí de Cooperació i Solidaritat han aprofitat la presència del buc de rescat en aigües palmesanes per enviar material humanitari, com a roba cedida per Emaya, al vaixell, una ajuda que es destinarà a l'atenció de persones migradas i refugiades que es troben en camps de refugiats de les illes de l'Egeo.

"RETARD IL·LÒGIC"

Des de SMH han considerat que el retard de dos dies a causa de les "traves administratives" per part de les autoritats espanyoles són "il·lògiques" ja que s'ha hagut de sol·licitar un despatx similar al que ja estava a poder del capità del vaixell i que van autoritzar des del port de Lisboa.

"Esperem que el retard sofert sigui l'últim impediment que es posi a SMH i a l'Aita Mari en el seu objectiu d'ajudar a qui ho necessita", han manifestat des de l'entitat.

Finalment, SMH ha recordat que la seva tasca és "ajudar aquelles persones que necessiten ajuda, complint de forma estricta i transparent amb la legalitat".