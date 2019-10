CAEB demana la suspensió de l'impost turístic per la crisi generada arrel de la fallida de Thomas Cook

Publicado 2/10/2019 17:06:19 CET

La presidenta de la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB), Carmen Planas, ha demanat aquest dimecres al Govern la suspensió de l'impost de turisme sostenible "de forma immediata" per "la crisi generada a les Illes després de la fallida de Thomas Cook".

En un comunicat, Planas ha destacat la necessitat d'implementar "mesures autonòmiques" i, en aquest sentit, ha demanat la suspensió de l'impost turístic en considerar que "resta competitivitat" a la comunitat. A més, ha demanat incrementar les actuacions en matèria de promoció de la comunitat com a destinació turística, competència que està en mans dels Consells.

Planas ha valorat el paquet de mesures que "fruit del diàleg entre el Govern, patronals i sindicats s'ha acordat presentar el Govern central", si bé ha destacat que "es tracta d'unes propostes s'està "a l'espera de saber si les accepten o no a Madrid", encara que la representant de CAEB ha destacat que "han de completar-se amb mesures de caràcter autonòmic que poden implementar-se ja".

"Una de les mesures autonòmiques que es podrien adoptar de manera immediata, tal com ja han demandat diferents veus del sector, és la suspensió de l'impost sobre estades turístiques a Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible, l'anomenada 'ecotaxa', i un augment de la promoció turística perquè són mesures que depenen del Govern autonòmic i els Consells i, per tant, es poden implementar ja per afavorir la competitivitat de les empreses de Balears i la seva capacitat per generar ocupació", ha manifestat.