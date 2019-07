CAEB reclama estímuls econòmics per accelerar el ritme de creació d'ocupació a Balears

Publicado 2/7/2019 12:36:06 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Jul.

La presidenta de la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB), Carmen Planas, ha reclamat aquest dimarts "estímuls" que beneficiïn a l'economia balear amb la finalitat de frenar la pèrdua de ritme en la creació d'ocupació, en relació a les dades d'afiliació a la Seguretat Social i atur publicades aquest dimarts.

"Les dades del mercat laboral confirmen que el ritme de creació d'ocupació ha continuat moderant-se en el mes de juny, per la qual cosa reclamem estímuls que beneficiïn a l'economia per frenar aquesta pèrdua de ritme", ha expressat Planas.

Des de CAEB s'han referit a l'augment interanual del 2,1 per cent dels treballadors afiliats a la Seguretat Social, un increment inferior a l'anotat durant els mesos de maig (2,3%) i abril (2,6%). A més, han assenyalat que el ritme de creació d'ocupació de l'arxipèlag es manté per sota de la mitjana nacional (2,7%).

"MILLORA DE LA PRODUCTIVITAT"

L'associació d'empresaris de Balears ha atribuït la menor embranzida de l'ocupació al juny a la desacceleració en el sector serveis (1,7% vs 2%, maig) malgrat l'inici de la temporada alta turística. Així mateix, també han indicat que la baixada de l'atur ha avançat a les illes a un ritme (-0,6%) inferior al que s'ha registrat en l'àmbit nacional (-4,6%).

En relació a l'atur, CAEB ha aplaudit la reducció de la taxa d'atur al 5,9 per cent de la població activa de Balears, la menor taxa d'atur registrada el mes de juny des de 2008 i un percentatge que rebaixa la mitjana estatal (13,4%).

"Des de CAEB s'aposta per la millora de la productivitat com a via principal per reforçar l'actual fase de creixement de l'economia i aconseguir una progressió més estable de l'ocupació", ha manifestat Planas, qui ha incidit en la necessitat de millorar la formació del capital humà o de la integració de noves tecnologies en les empreses de les Illes.